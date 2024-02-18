2/18 大樂透頭獎2注獎落新北、嘉市！ 春節大紅包開22組

大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

2024/02/18 22:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月18日）開獎的第113000023期大樂透頭獎開出2注，由新北市汐止區新興路22號「發發彩券行」，以及嘉義市西區新富里民族路603號一樓「一八八投注站」開出，第113000023期春節大紅包開出22組，尚有85組未開出，將於下期（19日）繼續加開大紅包獎項。

第113000023期大樂透中獎號碼「06、12、24、32、36、44，特別號：45」，頭獎共2注中獎，每注可得5852萬2141元；貳獎1注中獎，可得277萬1016元；參獎共64注中獎，每注可得4萬6627元；肆獎共120注中獎，每注可得1萬5986元；伍獎共2970注中獎，每注可得2000元；陸獎共3326注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3438注中獎，每注可得400元；普獎共4萬9211注中獎，每注可得400元。

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第113000023期49樂合彩中獎號碼為「06、12、24、32、36、44」，四合共17注中獎，每注可得20萬元；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2292注中獎，每注可得1250元。

第113000023期春節大紅包中獎號碼為「02、11、13、15、17、21、28、31、36」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出22組共24注中獎，其中20組為單注中獎、各得獎金100萬元，2組為2注均分、各得獎金50萬元。

相關連結請見︰

第113000023期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

春節大紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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