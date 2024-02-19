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帳戶給詐騙集團使用成共犯 法官判須賠被害人百萬元損失

基隆地院近日審結，認定謝男提供帳戶給詐騙集團使用，應負起連帶賠償，故判處謝男須賠償林男100萬元損失。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定謝男提供帳戶給詐騙集團使用，應負起連帶賠償，故判處謝男須賠償林男100萬元損失。（記者吳昇儒攝）

2024/02/19 13:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子謝政輝前年5月13日將自己申辦的銀行存簿交付給詐騙集團使用，對方以假投資真詐騙詐術，騙取基隆一名林姓男子百萬元。檢警追查後發現，林男是將款項匯入謝男戶頭，事後林男向謝男提出損害賠償告訴。基隆地院近日審結，認定謝男提供帳戶給詐騙集團使用，應負起連帶賠償，故判處謝男須賠償林男100萬元損失。

檢警調查，林姓男子前年3月19日起遇到詐騙集團假投資詐術，並於同年5月18日將100萬元匯至謝男名下的帳戶，後來發現被騙後，無法討回只好報警處理。

警方查出林男匯入的帳號，屬於謝男所有，而謝男則宣稱自己的銀行帳戶以5月13日就交付他人。檢警偵訊後，依一般洗錢罪將謝男起訴，法院則判處謝男有期徒刑2月，並罰1萬元。林男不甘損失，對謝男提出損害賠償告訴。

基隆地院審理時，謝男一度回覆指稱自己會到現場辯論，但開庭時卻未出現，也未做出書狀作何聲明或陳述。

法官認為，謝男提供帳戶協助詐騙集團進行詐騙，導致林男損失100萬元，應負起連帶賠償責任，故判處謝男須賠償林男100萬元，全案仍可上訴。

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