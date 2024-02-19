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媽祖面前詐欺……台中警扮香客 萬和宮內甕中捉鱉2車手

畫面中的香客，幾乎全都是警察喬裝，藉此甕中捉鱉逮捕車手。（圖由警方提供）

畫面中的香客，幾乎全都是警察喬裝，藉此甕中捉鱉逮捕車手。（圖由警方提供）

2024/02/19 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲彭姓女護理師，誤信股票詐欺投資，她去年11月投資660萬元，想要贖回時，騙徒卻要她再拿出300萬元，彭女驚覺自己被騙而報警，警方設下引君入甕的局，雙方上月底約在萬和宮媽祖廟見面時，警方偽裝成香客一擁而上，車手驚見眼前的香客竟全是警察，連接應的車手頭，都宛如甕中之鱉般一併被捕，依詐欺與洗錢罪法辦，檢方諭令各5萬元交保。

中市政府警察局第四分局南屯派出所調查，彭女報案說，去年9月見臉書的股票投資廣告，對方宣稱獲利豐厚，她觀望2個月，去年11月才開始投資，透過網路轉帳和面交，陸續投入660萬元，見獲利不斷攀升，她想贖回時，宣稱是理財專員的騙徒，卻說還要再掏出300萬元的保證金，她始知自己受騙。

彭女於今年1月向警方報案，警方與彭女合作，採用將計就計的策略，於上月底與詐欺車手約見面，不料，車手卻把面交300萬元的地點，變更至南屯信仰中心萬和宮（媽祖廟）內，企圖利用人來人往的參拜信徒作為掩護，以為神不知鬼不覺。

四分局南屯派出所副所長顏佑容指示偽裝成香客的警力，防守於萬和宮各出入口，等林姓車手（22歲）現身取款時，以迅雷不及掩耳速度一擁而上，林男驚嚇之餘，還一度試圖反抗與逃跑，回神後才發現眼前的香客都是警察偽裝；員警也斥責林男在神明面前，還敢說謊做壞事；同時，警方也一併逮捕等候在廟外接應的張男（28歲，車手頭），全案依詐欺罪、洗錢防制法移請中地檢偵辦，但檢方諭令各5萬元交保。

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警方於媽祖廟內（萬和宮）逮捕車手（圖中）。（圖由警方提供）

警方於媽祖廟內（萬和宮）逮捕車手（圖中）。（圖由警方提供）

警方於媽祖廟外（萬和宮），逮捕接應的車手頭（圖下）。（圖由警方提供）

警方於媽祖廟外（萬和宮），逮捕接應的車手頭（圖下）。（圖由警方提供）

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