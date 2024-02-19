台中護理師遇詐噴660萬！警喬裝香客埋伏逮2嫌

女副所長顏佑容（圖前方）扮香客混在信眾中監控。（警方提供）

2024/02/19 12:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市彭姓女護理師被假投資詐術陸續騙走660萬，對方食髓知味要她再加碼300萬元，她驚覺上當計，報案配合警方將計就計，上週五與車手相約知名萬和宮面交時，女副所長顏佑容指示警力在廟宇各出入口埋伏，並喬裝香客混入其中監控，當場逮捕林姓車手及接應的張姓同夥，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

台中市第四分局南屯所日前接獲彭女報案，表示先前透過臉書廣告連結，加入一個line股票群組，在群組內觀望2個月後，認為沒有問題跟進投資，期間透過轉帳、面交方式陸續投入660萬元，直到該理財專員告知，欲出金須支付高額300萬元保證金時，她頓時醒悟驚覺先前投入積蓄已打水漂，氣憤報警求助。

請繼續往下閱讀...

警方得知後將計就計，要彭女約出對方面交，對方約彭女在南屯區知名廟宇萬和宮交錢，想利用廟宇人來人往的參拜信眾做為掩護，躲避查緝，帶隊的副所長顏佑容立即指示警力撒在廟宇各出入口埋伏，並喬裝成香客混入其中，趁林姓車手（22歲）現身取款時，迅速一擁而上逮人，大聲喝斥林嫌大膽妄為，在神明面前還敢說謊做壞事。

警方隨即再逮捕在外等候接應的張姓同夥（28歲），訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送法辦；第四分局長李建興呼籲民眾要提高防詐意識，勿被詐團以百分百獲利、穩賺不賠等華麗話術訛詐，若接獲各種疑似詐騙訊息，可撥打110、165反詐騙諮詢專線查證，守護自身財產安全。

女副所長顏佑容（圖前方）扮香客混在信眾中監控。（警方提供）

警方當場逮捕林姓車手。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法