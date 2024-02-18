半年下架近5萬件假投資廣告 刑事局：臉書占9成

刑事局下架違法投資廣告半年逾5萬件。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/18 14:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團透過網路平台大量投放假投資廣告，使得民眾混淆誤認，更讓政商、財經各界遭冒名之人士不堪其擾，刑事警察局為此成立專責小組執行每日蒐報，去年下半年共移請業者下架近5萬則假投資廣告，其中最大戶是臉書（Meta）逾4萬6千則，但仍可發現，曾遭警方通報下架之相同內容廣告仍持續出現，顯見業者並未落實源頭管理。

刑事局表示，遭冒名人士多次公開聲明，並未開設任何LINE投資群組，提醒民眾切勿上當受騙。

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刑事局指出，去年6月30日修訂「證券投資信託及顧問法」正式施行後，刑事局積極配合辦理，除彙整金融監督管理委員會證券期貨局所提供相關資料，亦成立專責小組執行每日蒐報。自法令施行起至12月31日止，共移請業者下架近5萬則投資廣告，其中冒名財經名人占比81%最高，其次分別是冒名企業領袖、網紅及政治人物等。

刑事局說，要有效遏止違法廣告絕不能單憑警方通報下架，更需要網路平台業者擔負企業社會責任，發現有刊登違法內容，應主動執行移除、限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作，方為解決假投資違法廣告氾濫之上策。

未來刑事局將定期公告警方於各網路平台中蒐報之違法廣告件數及當季假投資廣告之可能外觀及話術，協助民眾辨識詐騙廣告，降低遭詐騙的機率。

刑事局再次呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊，有關社群平台疑似假冒名人帳號，應辨別是否有官方認證標記，切勿相信網友推薦獲利率顯不合理之投資管道，如標榜加入老師LINE帳號或群組、私訊獲得飆股資訊等廣告文字，一定是詐騙；有任何疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，保護個人財產安全。

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