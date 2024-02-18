誤信臉書反詐騙廣告 婦又被騙失金

2024/02/18 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市郭姓婦人去年誤信投資詐欺而損失四十萬元，心有不甘，上月她見「教你五招補救被騙錢拿回來」的網路廣告，遂聯繫對方自稱的「台灣反詐騙組織」，對方宣稱可以用「駭客技術」追回失金，但要她先匯錢到一家賭博網站，再由駭客植入木馬程式，製造賠率漏洞追錢，騙徒的胡掰之詞「有夠瞎」，郭婦卻深信而第二度受騙六十萬元，她再度向警方報案時，後悔得欲哭無淚。

中市警局刑事警察大隊強調，此案例是新型詐欺手法，被害人被活剝二層皮，錢沒追回，反而損失更大。

請繼續往下閱讀...

警方說，五十多歲郭姓單身婦人，從事餐飲服務業，去年十一月誤信投資詐騙，損失四十萬元，報案後警方尚未抓到騙徒，她急於追回失金，上個月上網搜尋「如何追回詐騙金額」，見到臉書「台灣反詐騙組織」刊登的廣告，宣稱可以「教你五招補救被騙錢拿回來」，「用科技手法黑入他們的信息，幫你追討回你的錢財」。

郭婦聯繫對方，對方自稱是隸屬於「台灣公益法律援助機構」的「劉啟明律師」，並傳給郭婦一張調查表，指「亞洲駭客聯盟機構」已查到，她的四十萬元已被洗錢到澳門的「永利娛樂城」賭博網站。

騙徒向郭婦強調，要追回失金就是匯款到指定永利娛樂城帳戶，駭客再伺機植入程式，「製造平台賠率漏洞，進行操作追損」，瞎掰之詞違反常理，郭婦卻深信不移。隨後有人自稱「駭客」傳帥氣照片給郭婦，宣稱要與郭婦共度人生，郭婦以為遇到真愛，待她掏光積蓄匯款六十萬後，帥哥沒見到，錢也不見了，才急著報案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法