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中國快艇2漁民驗屍結果出爐 初步認定溺水死亡

翻覆的中國快艇已被打撈上岸。（讀者提供）

翻覆的中國快艇已被打撈上岸。（讀者提供）

2024/02/17 12:12

〔記者吳正庭／金門報導〕中國快艇日前在金門海域非法越界捕魚，於台灣海巡署驅離過程，發生中國快艇翻覆，2名漁民死亡；法務部金門地方檢察署會同法醫相驗2名死者結果今天出爐，身體外觀無致命傷，初步認定2名死者是因此次件事故溺水死亡，但案發過程仍待持續釐清，並詢問死者家屬有無意見。

檢方強調，由於此案還未經死者家屬表示意見，故雖經相驗，但還未核發相驗屍體證明書（死亡證明），將來視案情需求，有可能會進行第2次相驗。

海巡署艦隊分署第9海巡隊昨天傍晚針對2名死亡漁民，向金門地檢署報驗，檢方晚間8點多加班進行，並包括對另2名生還漁民展開訊問，至晚間9點30分結束相驗工作。

金門地檢署主任檢察官施家榮表示，經承辦檢察官會同法醫相驗發現，2名死者屍體外觀並無致命傷，依目前相驗屍體及訊問所得，初步認定2名死者是因落海事故溺水死亡，但就案發過程仍待持續釐清並詢問死者家屬有無意見。

此外，有關中國快艇死者家屬的行程，金門紅十字會總幹事呂忠飛說，身故的于姓船長的胞姊與姊夫、來姓船員的女兒、女婿等親屬，已分別從四川等地到中國福建省圍頭村會合，目前正就相關事宜研商中；呂忠飛也不排除會親自走一趟圍頭，協助家屬辦理後續事宜。

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