中國漁船侵門踏戶頑抗查緝 狠撞海巡艦艇等惡招曝光

中國漁船面對我國海巡查緝，最常使用蛇行逃避方式。（澎湖海巡隊提供）

2024/02/15 21:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船頻越界侵門踏戶，澎湖海巡隊時傳查獲「三無」船隻，就是「無船籍、無船名、無船舶證書」，與現行中國漁船汰換政策有關，新船建造後援用舊船證照，舊船刻意掩藏或塗抹船名，成了海巡人員口中的「三無」漁船。

另外，中國漁船面對我國海巡查緝，最常使用蛇行逃避方式，讓海巡船艇在後緊緊追趕，必須在風浪不平靜海面上強行彎靠登船，險象環生，不少中國漁船船員還會持木棍、菜刀等隨手可拾「武器」反抗，甚至傳出以瓦斯桶「綁架」海巡隊員，一路挾持回中國母港，在港口外放人，由一路尾隨的海巡艦艇接回。

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另外，中國漁船是鐵殼製作，海巡隊艦艇則是鋁合金鋼質，兩軍對壘，中國漁船在情急之下會負隅頑抗，衝撞我國海巡艦艇，造成海巡艦艇損傷，中國漁船卻毫髮無傷，因此，有時海巡艦艇選擇不直接與中國鐵殼船對抗，採取速度優勢，或直接射擊水柱槍，強勢壓制，當然海巡隊現也配備霰彈槍，必要時可先行對空鳴槍，再行射擊震撼，達到控制中國漁船目標。

隨著我國海巡與中國漁船「官賊鬥法」多年，中國漁船也發展出「刺蝟方式反制法」，在漁船兩側架設多根鐵竿，阻止我國海巡隊員強行登船，但海巡也不是省油的燈，會由船首與船尾空隙處登船，並立即控制駕駛艙，才能順利將中國漁船押回馬公隊部。

海巡隊放下小艇，強行彎靠中國漁船。（澎湖海巡隊提供）

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