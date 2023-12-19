美駐日大使酸北京「說一套做一套」 中國漁船仍在日本海域捕魚

易曼紐經常批判中國政府做法，被視為美國外交圈中的「鷹派」代表。（法新社）

2023/12/19 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕對中國向來不假辭色的美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel），18日在社群媒體X（推特）上發文指控中國「說一套做一套」，一方面禁止日本海鮮進口，另一方面中國漁船又持續在日本海域捕魚。

易曼紐發文指出：「中國嘴巴上說要合作，行為上卻是脅迫。8月24日，北京禁止所有日本海鮮進口。4個月過去，中國漁船仍然在日本海域捕魚，而中國共產黨的領導層也還在吃這些在日本海域捕獲的漁獲。就算其他人有意欺騙，我們眼睛看到的騙不了人。」

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易曼紐還上傳4張照片組成的圖片，從中可看到掛起中國國旗的漁船，在11月6日到12月1日間於東海靠近沖繩的日本專屬經濟區海域（EEZ）捕魚。易曼紐先前批評，中國禁止日本水產品進口是「經濟戰」的一環。

作風剽悍的易曼紐多次抨擊及揶揄中國國家主席習近平是「無能的經濟管家」、「外交政策失敗者」及「笨手笨腳的準馬基維利主義者」，稱在習治下的中國政府一團混亂。他直言中國如今面臨重大經濟挑戰，領導階層卻有意背棄國際體系，「輸家是中國年輕人」。

此外，他也是今年夏季最早注意到前中國國防部長李尚福失蹤的外國外交官之一，並在X平台上直指李可能已被軟禁，令全球注意到中國官場出現重大動盪。

易曼紐上傳圖文揭穿中國漁船在過去2個月持續在日本專屬經濟海域捕魚。（圖取自X社群平台）

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