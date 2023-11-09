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首頁　>　社會

中國漁船越界！闖東莒拖網捕魚 海巡包抄連人帶船押回

中國漁船今天早上越界，馬祖海巡隊發現後包抄強勢登檢。（記者陸運鋒翻攝）

中國漁船今天早上越界，馬祖海巡隊發現後包抄強勢登檢。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/09 19:58

相關新聞連結：
中國快艇又闖進漁港！ 馬祖漁民嘆：船上東西全被偷「我只剩下船」

〔記者陸運鋒、俞肇福／綜合報導〕中國籍漁船今天上午闖入我國東莒海域，海巡署第11（馬祖）巡防區揮部發現後，派遣馬祖海巡隊於東莒大埔澳1.3浬攔截，當場查獲漁獲26公斤及3名船員，押回南竿福澳港。

海巡署金馬澎分署說，艦隊分署馬祖海巡隊接獲通報，立即派遣線上巡防艇PP-3571艇及CP-1019艇趕往查處，於東莒大埔澳附近海域發現中國籍漁船違規使用拖網捕魚，中國漁船見巡防艇立即加速逃逸，巡防艇多次廣播停船受檢未果，雙艇包夾攔截。

金馬澎分署指出，5名海巡人員強行登檢，初步檢視船上有3名中國船員，查獲雜魚26公斤均全數拋海，未見豬肉、牛肉及其產製品或廚餘殘羹，歷經2小時航程押解返回南竿福澳港，依違反「台灣與中國人民關係條例」查處，3名中國船員移交金馬澎分署第10岸巡隊留置。

海巡署第十一巡防區指揮部說，本年度迄今，第11巡防區共計驅離中國船舶131艘、登檢扣留11艘39人，將持續加強東莒地區岸、海巡邏密度，增設紅外線熱像儀等科技監偵設備。

中國漁船越界，馬祖海巡隊包抄攔檢。（記者陸運鋒翻攝）

中國漁船越界，馬祖海巡隊包抄攔檢。（記者陸運鋒翻攝）

26公斤雜魚全數拋海。（記者陸運鋒翻攝）

26公斤雜魚全數拋海。（記者陸運鋒翻攝）

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