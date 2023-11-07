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中國快艇又闖進漁港！ 馬祖漁民嘆：船上東西全被偷「我只剩下船」

馬祖漁民船停大埔港內，船上東西全遭偷，懷疑是中國船所為。示意圖。（資料照）

馬祖漁民船停大埔港內，船上東西全遭偷，懷疑是中國船所為。示意圖。（資料照）

2023/11/07 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕馬祖東莒漁民表示，他5日將船停泊在大埔港，結果6日清晨查看船隻時卻發現船上所有物品都被偷走。中國船進到馬祖港內已是長期問題，因此懷疑是中國船所為，漁民悲嘆：「我只剩下船」。

曹姓漁民6日上午6點準備要出港，隨著安檢的岸巡人員一起查看船隻，卻發現馬達、電瓶、油箱以及放在船上的網子全遭竊。曹姓漁民表示，5日下午近5時有看到中國小快艇進入大埔港，並及時通報海巡單位，然而卻遲遲未見海巡船隻前來。他也說，近兩年中國船隻都會直接開進東莒港口捕魚、採集螺貝類，與海巡和岸巡單位反應卻未見作為。

曹姓漁民後來在船上找到一個寫著細小簡體字的打火機，並提供給警方，可推斷應是中國船所為。他坦言，馬祖民風純樸，沒有人會偷這種東西。並感嘆：「這不只是生財工具沒了的問題，我去買了以後安全嗎？再裝上去誰能保護我？大家沒辦法生活了。」

馬祖海巡隊副隊長李志平稱，曹姓漁民報案時，海巡船艇正好在南竿維修，修好後又處理好幾件拖網漁船的案件，因此未即時到東莒出勤。並表示，東莒沒有海巡駐地，必須仰賴西莒海巡過去執勤，人力又相當有限，但一般而言，只要報案就會緊急出勤。海巡單位則表示，未來將加強巡邏密度，防制類似案件發生。

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