淫11女童上百次還全程拍照 跆拳道教練重判29年6月

呂姓跆拳道教練性侵、猥褻十一名女童上百次，並拍攝數百張猥褻照，法院重判他29年6月徒刑。示意圖。（資料照）

2024/02/15 20:10

〔記者王定傳／新北報導〕開設道館的呂姓跆拳道教練，利用指導女童學習的機會，性侵或猥褻並拍照留念，總計有11名女童受害，其中有2名女童遭呂男性侵，有9人遭猥褻親吻、摸胸及下體等，被害人年紀最小僅7歲，呂男犯罪次數高達上百次並拍攝數百張照片；新北地院以呂男所為造成年幼被害者身心受創，惡性重大，依違反兒童及少年性剝削防制條例及刑法對未滿十四歲女子為性交等109罪，重判29年6月徒刑。

檢警調查，呂男犯行最早可追溯至2019年4月，他利用指導機會，在道館小房間對1名10歲女童伸出狼爪性交及猥褻且全都拍照留念，同年5月，呂男另在小房間或廁所、對一名7歲女童犯下51次猥褻行為並拍照，她是被害次數最多的女童，時間長達2年多；全案共11名被害者，檢警獲報發動搜索，除將呂男聲押禁見獲准，並把查扣手機及電腦等證物送鑑。

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呂男起先全盤否認，辯稱是因經營權糾紛遭誣陷，直到照片還原才坦承有拍照，但仍爭執次數、且稱是經過被害人同意，審理時雖表示對被害人感到抱歉，仍指摘被害人品行及行為舉止不端，又一再強調都有經被害人同意，並請求減刑。

合議庭認為，呂男藉由教練身分對被害人犯案，照片多達數百張，拍攝日期自2019年橫跨2022年，嚴重影響被害人等身心健康及人格發展，不同意減刑。

合議庭並認為，呂男悔意不深，且對性議題跟分際認知有所扭曲，並有將性犯罪合理化傾向，惡性重大，加上部分被害者家長及檢方均請求「從重量刑」，依引誘使兒童或少年被拍攝猥褻或性交行為電子訊號罪、對未滿十四歲女子為性交共109罪，每罪判處3年2月至3年6月不等徒刑，宣告刑總和高達300多年，定應執行刑29年6月。

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