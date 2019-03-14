金牌跆拳教練道館偷情 沙發撞壞妻崩潰

2019-03-14 15:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名費姓跆拳道教練在板橋、土城開設跆拳道道場，因教導學生得獎無數，被稱為金牌教練，其妻無意間得知丈夫搭上一名賓士女座車，原以為是學生家長，因道場沙發壞掉，費妻無意間過濾道場監視器，赫見丈夫與女子偷情，蒐證後提告丈夫與賓士女。

據了解，37歲費姓跆拳教練在板橋、土城開設跆拳道館，與妻結婚剛滿5年，婚後2人齊力經營道館，拓展道場規模、開分店，培養許多優秀跆拳選手，在全台比賽中奪得金牌，2017年跆拳道館還獲頒績優道館，費姓跆拳教練被譽為金牌教練。

但鶼鰈情深的費姓教練夫妻感情今年初生變，費妻友人提到曾撞見陌生女子開賓士車接送費男，因費男經常晚回或不回家，也無法對清楚交代行蹤，費妻透過友人，錄下費男被陌生女子以賓士車接送的影像。

由於溫馨接送無法代表什麼，直到今年2月，費妻因道館沙發壞掉，想調閱道館監視器了解是不是學拳小朋友頑皮玩壞，一調之下讓她看到費男趁白天沒學生的空檔，帶賓士女到道館偷情，費妻當下腦袋一片空白，情緒平穩蒐證提告。

費妻將丈夫偷情相關影像備齊後，到海山警方提告，費姓教練到案坦承有外遇，警方將擇日通知陌生賓士女到案說明，釐清全案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/