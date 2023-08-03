犯罪上百次無悔意／跆拳道教練淫11女童還拍照 檢求重刑

呂姓跆拳道教練涉嫌性侵或猥褻並拍攝照片，總計有十一名女童受害。圖為示意圖。（資料照）

2023/08/03 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕開設道館的呂姓跆拳道教練利用指導未成年女童學習機會，涉嫌性侵或猥褻並拍攝照片留念，總計有十一名女童受害，有兩名女童遭呂男性侵得逞，有九人遭親吻、摸胸及下體等，被害人年紀最小為兩名七歲女童，呂男犯罪次數高達上百次並拍攝上百張照片。新北地檢署昨依違反兒少性剝削條例及刑法對未滿十四歲女子性交或猥褻罪嫌等起訴呂男，並以他犯後毫無悔意，請法院從重量刑。

檢方請法院審酌呂男為人師表，明知被害者都是女童，尚無法拿捏男女間肢體接觸的合理分際，竟利用指導跆拳道機會犯案，誤導被害者道德觀念，造成她們身心受創，亦踐踏家長的信任與尊敬，且本案被害者人數眾多、呂男犯罪期間長達數年，犯後飾詞狡辯、毫無悔意，請法院從重量刑。

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檢警調查，呂男犯行最早可追溯至二○一九年四月，他涉嫌利用指導機會，在道館茶水間、廁所等處，對一名十歲女童伸出狼爪且全都拍照留念。同年五月，呂男另涉嫌對一名七歲女童犯下五十九次猥褻行為，她是被害次數最多的女童，且時間長達三年之久，直到十歲仍受害。

7歲女童遭猥褻59次 長達3年

同年十二月起，呂男還對一名十一歲女童下手，強行指侵與性交等，犯行維持至去年五月；全案共十一名被害者，年紀最小為兩名七歲女童，呂男犯罪次數亦高達上百次並拍攝上百張照片。

有家長耳聞呂男有怪異行為，詢問被害者後報案處理，檢警發動搜索將呂男聲押禁見獲准，並把查扣手機及電腦等證物送鑑；呂男起初完全否認，直到照片出現，他才「擠牙膏」式坦承有親、抱等行為，卻不認為犯法，辯稱本來就這樣拍照，至於性交等無法合理解釋的照片，他則選擇認錯。

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