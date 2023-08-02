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    性侵11女童還拍照！跆拳道狼教練無悔意 檢建請重判

    呂姓跆拳道教練從2019年起，竟涉嫌利用指導未成年女童學習跆拳道機會，伸出狼爪性侵或猥褻，總計有11名女童受害，有9人遭猥褻親吻、摸胸及下體等，另有2名女童遭猥褻及性交。（情境照）

    呂姓跆拳道教練從2019年起，竟涉嫌利用指導未成年女童學習跆拳道機會，伸出狼爪性侵或猥褻，總計有11名女童受害，有9人遭猥褻親吻、摸胸及下體等，另有2名女童遭猥褻及性交。（情境照）

    2023/08/02 12:33

    〔記者王定傳／新北報導〕呂姓跆拳道教練從2019年起，竟涉嫌利用指導未成年女童學習跆拳道機會，伸出狼爪性侵或猥褻，總計有11名女童受害，其中有9人遭猥褻親吻、摸胸及下體等，另有2名女童遭猥褻及性交，且呂男幾乎都會拍攝照片留念，新北地檢署今依違反兒少性剝削條例及刑法對未滿14歲女子性交或猥褻罪嫌等起訴呂男，並以他犯後毫無悔意，請法院從重量刑。

    檢方請法院審酌呂男為人師表，明知被害者都是未成年女童，尚無法拿捏男女間肢體接觸的合理分際，竟利用指導跆拳道機會犯案，誤導被害者道德觀念，造成她們身心受創，亦踐踏家長的信任與尊敬，且本案被害者人數眾多、呂男犯罪期間長達數年，犯後飾詞狡辯、毫無悔意，請法院從重量刑。

    檢警調查，呂男犯行最早可追溯至2019年4月，他涉嫌利用指導跆拳道機會，在道館茶水間、廁所等處，對一名10歲女童伸出狼爪猥褻與性交，例如親吻、摸胸及下體、命女童裸體跪下等離譜行徑，且全都拍照留念。

    檢警調查，呂男在同年5月間，另涉嫌對一名7歲女童犯下59次猥褻行為，她是本案被害次數最多的女童，且時間長達3年之久，直到10歲仍受害；同年12月間，呂男還對一名11歲女童下手，強行指侵與性交等，犯行維持至去年5月。

    檢警調查，呂男從2019年至去年間，總計對11名女童下手，犯罪次數高達上百次，年紀最小者為2名7歲女童；檢方獲報後曾2度發動搜索，並將呂男聲押禁見獲准。

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