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首頁　>　社會

與小三激戰弄壞道館沙發 金牌教練判賠妻40萬

新北地院判教練應賠償妻子40萬元。（記者陳慰慈攝）

新北地院判教練應賠償妻子40萬元。（記者陳慰慈攝）

2020-01-31 13:14:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一位跆拳道教練，因指導學生屢屢得獎，曾連續三年獲選「金牌教練」，卻被合開道館的妻子發現，與一名女子小婷（化名）在道館沙發偷情，妻子不滿提告，新北地院去年8月依通姦罪判這名教練徒刑2月，得易科罰金6萬元；今再判教練應賠償妻子40萬元，可上訴。

去年初，教練妻子發現老公行蹤有異，常晚歸或不回家，友人還錄下她老公被小婷接送影像，加上道館沙發壞掉，教練妻子更懷疑有鬼，調閱道館監視器，赫然發現去年2月4日，丈夫趁中午沒學生的空檔，帶小婷到道館偷歡，才弄壞了沙發，當下情緒崩潰，怒告丈夫與小婷妨害家庭。

警詢時，教練供稱，與妻子分居中，對方是剛認識的傳播妹，偵訊時表示，兩人僅嘿咻過1次，就是監視器錄下的那次，檢方依據監視器畫面，認定其通姦，並向法院聲請簡易判決處刑；小婷稱不知道教練已婚，教練也說未告訴對方已婚，小婷因此獲不起訴。

教練妻子控訴，事發後，老公並未悔改及真誠道歉，還辱罵她施以精神暴力，不但在檢察官面前做不實陳述，並與小婷繼續往來；兩人所共同經營的道館，也因此遭到學生、家長及鄰坊閒話，令她身心嚴重受創，因而向老公求償300 萬元精神慰撫金。

因教練已被判刑2月，法官認定他破壞婚姻和諧圓滿、侵害配偶權，依其學歷、職業、經濟能力判賠妻子40萬元。

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