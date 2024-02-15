少女被性侵報案遭警喊價約砲疑雲 歸仁分局︰無性交易但有不當追求
2024/02/15 13:21
警記過2次移送法辦
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南1名國中少女因受到性犯罪侵害，在父母陪同下到派出所報案，當時值班的徐姓警員以討論案情為由，與少女留下聯絡方式，後來父母發現徐竟然疑似喊價約砲，認為女兒可能二度遭性侵，再至派出所報案；歸仁警分局今天回應，經調查後，沒有性交易，但徐有不當追求行為，以涉及跟蹤騷擾等罪嫌移送地檢署偵辦。
徐雖然於2月1日調至其他分局，歸仁警方強調，另涉性騷擾部分，也已函請台南市政府家庭暴力及性侵害防治中心裁處。
請繼續往下閱讀...
歸仁分局副分局長林逸新表示，今年年1月接獲民眾檢舉，指稱歸南派出所前徐姓警員於去年9月間，因處理男女糾紛案，認識該女性當事人，因徐單身未婚，持續以臉書Line通訊軟體聯繫該女生，有不當追求行為。
林逸新提到，分局獲報立即派員展開調查，並於今年2月6日將徐不當行為，以涉有跟蹤騷擾等罪嫌移送偵辦。
林逸新說，徐目前未婚，然有不當追求行為，經查屬實，尚無外傳有約砲喊價，以及疑似性侵等行為。
林逸新指，該案雖然只是男女間追求行為，但分局秉持不掩飾、不庇縱、不護短之原則，除依法送辦外，已報請台南市政府警察局核定調整服務地區，並提報徐員記過2次報局核定，主管申誡2次。