假借神威要信徒捐200萬被控恐嚇 法官判無罪

彰化某私人神壇孫姓及林姓負責人，涉嫌假借神威要求信徒捐款200萬元還願，遭控詐欺跟恐嚇及精神賠償302萬元，，彰化地院審理，判處2人無罪，並駁回請求賠償之訴。（資料照）

2024/07/15 00:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣孫男與林女夫婦為一間私人神壇負責人，得知呂姓女子曾發願捐款200萬元興建廟宇，卻遲遲未捐足，於是假借神威表示，「神明對她『捐款不足』很不滿意，會施以處罰，財運不好」等語，呂女嚇得趕緊捐款，但事後發現廟不僅沒蓋，捐獻還被挪為私用，氣得提告對方恐嚇跟詐欺。法官審理認為，神明是否會處罰，不是被告所能掌握，且呂女有答應捐錢興廟，難認有恐嚇及詐欺行為，判處孫男與林女無罪。

判決書指出，孫男與林女為一間私人神壇負責人，呂女為保險業務員，2020年間呂女在友人介紹下到該廟問事，並得知該神壇打算購地建廟，於是向神壇「聖母」祈願，業績只要達1千萬就捐200萬做購地基金，並告知孫男與林女許願內容，後來呂女真的賺了1千萬也陸續捐出52萬7千元。

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但孫男與林女仍不滿，在2022年2月某日對呂女聲稱，「眾神很不滿意，很生氣，說要捐200萬就要履行，否則神明會處罰，財運會被鎖住」等語，呂女嚇得趕緊在同年7月開出170萬支票給林女等人。可是林女卻把呂女捐款挪去購車、當孫男車禍的醫藥費等，根本無力再去購地興廟，呂女氣得提告。

孫男與林女辯稱，他們並沒對呂女詐欺，也無向她恐嚇，從沒向呂女保證捐款神靈就會庇佑她事業賺錢，不捐就會施以處罰、財運不好等語，是呂女自願捐款，並辯稱，會動用捐款，是因為孫男出車禍，四肢癱瘓需要龐大醫藥費，於是動用購地費應急，告知呂女也獲同意等語。

郭姓證人則出庭指出，曾多次聽到孫男與林女說，眾神對呂女不滿，要處罰她；留校查看等語；呂女指控，孫男與林女假借神明旨意，對其恐嚇。

法官審理，呂女在2021年度業績達968萬元，接近許願1千萬金額，雖被告對呂女告知，未補足200萬捐款等內容，是否出於恐嚇及詐術難以認定，且呂女有豐富社會經驗與拜拜習慣，應能客觀判斷要不要相信這是不是「神明的旨意」。

法官認為，宗教信仰本來就是信者恆信，有超越理性與科學特質，難以用科學驗證真假，往往取決於信徒自己判斷是否相信，傳播宗教的人亦無需證明教義真實性，因此呂女認為被告對其聲稱，神明很生氣，會處罰，使其財運不佳等話，而神明是否會處罰呂女財運不佳，不是被告所能掌握，且呂女有答應捐錢興廟，難認有恐嚇及詐欺行為，因此判處孫男與林女無罪。

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