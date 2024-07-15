罕見！老闆迎媽祖沿路放鞭炮 台中地院判罰

陳老闆駕駛賓士車（圖中後方），載著媽祖沿途由洪姓好友放鞭炮，被騎士跟拍舉發。（記者黃旭磊翻攝）

2024/07/15 00:31

〔記者張瑞楨、黃旭磊／台中報導〕台中市經營機械工廠的陳老闆，今年出任某宮廟媽祖的「爐主」，與洪姓好友駕駛賓士車，興高采烈載媽祖返家供奉時，沿路不斷放鞭炮。受驚嚇的機車騎士不滿而錄影舉發，兩人辯稱是迎媽祖的「習俗」，沒有嚇人製造危險的惡意，法官仍認定沿路放炮之舉，足以危害他人身體或財物，依社會秩序維護法各罰3000元罰鍰。

迎媽祖演變成「有危害他人身體或財物之虞」挨罰，堪稱是罕見。據指出，陳老闆頗感丟臉，沒有提出抗告而確定。

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裁定書指出，陳老闆今年好不容易擲筊獲得媽祖青睞，擔任為期1年的「爐主」，5月18日上午9時許，由陳老闆駕駛賓士休旅車，洪姓好友坐在副駕駛座，兩人載媽祖神像回家供奉，這輛賓士車沒有懸掛「媽祖坐車」等識別標誌，洪男又從車窗不斷投出點燃的鞭炮，一位機車騎士被嚇到，用隨身的行車記錄器跟拍約5分鐘，向台中警方舉發。

警方從賓士車號查到兩人，依社會秩序維護法第63條規定，「投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰，函請台中地院台中簡易庭裁罰。

陳老闆辯稱說，兩人是迎媽祖回家，經過轉角（轉彎）時燃放長度約10公分的「環保鞭炮」，這是迎神「習俗」，陳老闆自己賓士車的右門鈑金，也有鞭炮爆炸的烏黑痕跡，但兩人都沒有危害交通安全、造成用路人不便的惡意。

法官並未討論迎神放鞭炮是否為「習俗」？此「習俗」是否能免責？法官強調，鞭炮燃燒會產生高溫高熱，人體碰觸會灼傷，亦可能引起火災，足以認定是「具有殺傷力物品」，洪男於公眾往來通行的道路丟鞭炮，恐驚嚇路人或駕駛，衍生意外與交通事故，已構成社違法的處罰要件「有危害他人身體或財物之虞」，陳男則是共同正犯，各處3000元罰鍰。

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