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「危害他人身體或財物」 迎媽祖沿路猛放炮 挨罰3千

中市某工廠陳姓老闆喜當「爐主」，開賓士車（圖中前方）載著媽祖沿 路放炮，被騎士拍下舉發。 （記者黃旭磊翻攝）

中市某工廠陳姓老闆喜當「爐主」，開賓士車（圖中前方）載著媽祖沿 路放炮，被騎士拍下舉發。 （記者黃旭磊翻攝）

2024/07/15 05:30

〔記者張瑞楨、黃旭磊／台中報導〕台中市經營工廠的陳姓老闆，今年出任某宮廟媽祖的「爐主」，與洪姓好友駕駛賓士休旅車，興高采烈載媽祖返家供奉時，沿路不斷放鞭炮，被嚇到的機車騎士舉發，陳、洪兩人辯稱是迎神「習俗」，沒有製造危險的惡意，法官仍認定此舉足以危害他人，依社會秩序維護法各罰三○○○元。

迎媽祖放炮挨罰，相當罕見，陳老闆自認丟臉，未提抗告而確定。

鞭炮從車窗擲出 機車騎士嚇到舉發

裁定書指出，陳老闆擲筊獲媽祖同意，擔任一年「爐主」，五月十八日由陳老闆駕駛賓士車，洪姓好友坐副駕駛座，載媽祖神像回家供奉，洪男從車窗沿途投出點燃的鞭炮，機車騎士吳男被嚇到，用隨身行車紀錄器跟拍，向台中警方舉發。

警方依社維法第六十三條，投擲有殺傷力的物品，而有危害他人身體或財物之虞，可處三日以下拘留，或三萬元以下罰鍰，函請台中地院台中簡易庭裁罰。

爐主辯稱迎神習俗 沒製造危險惡意

陳老闆辯稱說，這是迎媽祖回家，經過轉角（轉彎）時燃放「環保鞭炮」，是迎神「習俗」，沒有危害交通安全等惡意。

法官並未討論迎神放炮是否為「習俗」？此「習俗」是否能免責？法官強調，鞭炮燃燒會產生高溫高熱，人體碰觸會灼傷，亦可能引起火災，屬於「具有殺傷力物品」，洪男於道路丟鞭炮，可能驚嚇路人衍生交通事故，已構成「有危害他人身體或財物之虞」，陳老闆則是共同正犯，各處三○○○元罰鍰。

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