獨家》國中少女性受害求助 又遭南市惡警喊價約炮

台南警界傳出荒唐事，因為性犯罪受害的國中少女A，在父母陪同下報案，又遇到徐姓警員私下加聯絡方式約炮。示意圖（記者王捷攝）

2024/02/15 08:44

〔記者王捷／台南報導〕台南警界發生一件荒唐事，一名國中少女A受到性犯罪侵害，求助警方卻二度受害。A女在父母陪同下到警所報案，當時值班的徐姓警員以A女不好意思開口，留A女的聯繫方式討論案情，但A父母發現，徐員疑竟喊價約炮，懷疑A女二度遭性侵，再到警所提告，警方澄清沒有性交易，但調查後以性騷與跟騷法移送台南地檢署偵辦。

由於是性犯罪，又涉及未成年少女，在偵查階段檢方相當低調，不過大約在1月底時，徐男突然被調往偏鄉的警所任職，加上徐男平日作風低調謹慎，更讓同事好奇發生什麼事？

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後來才傳出，徐男向A女的父母稱，擔心A女不好意思開口，私下加了A女的聯絡方式，結果又被A的父母發現，徐男沒討論案情，還疑似喊價約炮，父母懷疑徐男與A有性交易並有糾紛，並二度提告。在警方內部調查後，雖然沒有查出徐男與A女有性行為的證據，但從聊天對話紀錄發現，徐男不正當追求A女。

據了解，徐員從警約有10多年，平日表現平平，很少跟同事打交道，對部分同事來說，徐男很神祕，只知道他開好車、家境狀況不錯，好像沒有固定交往的對象，其他警員認為，追求異性方式很多，但利用報案者向警方求助的心態下手，即使未違法，在職業道德上徐男也踩到紅線，況且對方還是少女。

徐男在接受調查後以性騷與跟騷法移送台南地檢，目前未連帶處分徐男的其他同事與主管。警方強調，與性或是性別的犯罪，都是由分局內的家防官專責調查，家防官經過專業訓練，同時也會橫向聯繫社工，若因性犯罪受害又不好開口，可以洽詢家防官。

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