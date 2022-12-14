一晚約3女啪啪啪！60歲老兵手腳被綁陳屍自家床上

60歲退伍軍人魯斯蒂卡內手腳被綁住、陳屍自家床上。阿根廷警車示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2022/12/14 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷發生1起離奇命案，一名60歲退伍軍人近期使用應用程式找了3名女性共度一晚，未料事後卻被友人發現陳屍床鋪，且手腳被綁住，多樣財物也不見蹤影，當局警方表示已開始追查3名女嫌，消息曝光引起外界關注。

綜合外媒報導，60歲退伍軍人魯斯蒂卡內 （Daniel Alfredo Rusticane） 的友人表示，魯斯蒂卡內住在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一棟民宅，他與魯斯蒂卡於3日聊天時，對方告知利用使用交友軟體Tinder約了3名女子，預計4日晚間打算一起在家裡共度春宵。

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好友說，未料他於5日造訪魯斯蒂卡內住所，卻發現他的手腳皆被綁住、陳屍床鋪，緊急報案求助，警方抵達案發現場後，經查發現死者車子、手機等數樣財物遭竊，盤查後在距離死者住所約5個街區處找到遺失汽車，該輛車上有1把刀，初步推測他生前有可能遭預謀殺害。

警方表示，經警調人員採集汽車方向盤上指紋，已展開調查3名女嫌犯下落。依據驗屍報告指出魯斯蒂卡內為心臟病致死，但不排除可能遭他人下毒致死，另外一種可能性為這些女性將死者綁起來後，他因太過驚嚇而引發心臟病作而死，目前正等待實驗性毒理報告，以進一步瞭解死者是否有遭下藥。

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