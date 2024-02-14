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首頁　>　社會

會計落入投資陷阱遭詐300萬 警配合演出逮2詐團成員

警方逮捕盧姓女車手。（記者陸運鋒翻攝）

警方逮捕盧姓女車手。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/14 12:49

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市劉姓男子日前落入投資股票詐騙陷阱，4個月來陸續投入300萬元，等到帳面獲利欲提領時，詐騙集團卻稱新股申購數不足，要求再支付180萬元，讓劉男驚覺有異報案，警方則配合劉男，將詐團誘出再次面交，順利逮捕盧姓女車手及洪姓監控手，詢後移送偵辦。

據了解，在小型會計事務所擔任會計的劉男，於去年10月時，在臉書發現穩賺不賠投資股票訊息，點入該廣告頁面後加入LINE群組，但該群組內全是詐團的假助理、假客服，一搭一唱誆騙劉男，稱與投顧公司有配合，可投資股票獲利。

板橋警分局調查，劉男前前後後與對方面交5次及匯款7次，但近期劉男看見帳面上獲利想要出金時，對方卻稱新股申購餘額不足，款項已呈現負數，要求劉男再投入180萬元儲值才能操作，劉男才驚覺可能受騙，因此向警方報案。

警方表示，獲報後成立專案小組偵辦，與劉男佯裝配合受騙，誘出對方在板橋區第二運動場旁面交，待雙方碰面準備簽訂「代購數位資產契約」等假文件並交付款項時，支援警力隨即驅車上前包抄，將洪男及盧女逮捕，查扣手機2支、點鈔機及契約等證物。

警詢時，洪、盧稱僅是依照公司指示前來取款，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方呼籲，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門。

警方將盧姓女車手（右一）及洪姓監控手（左二）逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

警方將盧姓女車手（右一）及洪姓監控手（左二）逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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