為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

與確診者同餐廳用餐卻拒居隔 抗罰20萬結果曝

一名男子因與確診者在同空間用餐而被要求居隔，他擅自離家而挨罰，經北高行審理指這個裁罰沒有問題，決定判他敗訴，即他仍要繳20萬元罰鍰。（資料照）

一名男子因與確診者在同空間用餐而被要求居隔，他擅自離家而挨罰，經北高行審理指這個裁罰沒有問題，決定判他敗訴，即他仍要繳20萬元罰鍰。（資料照）

2024/02/13 12:36

〔記者溫于德／台北報導〕一名男子前年疫情期間到桃園某家餐廳用餐，當下他雖未與確診者直接接觸，然正值政府防止傳播鏈擴散期間，仍要求他居家隔離；但他被警方查到擅自離家而被開罰，台北高等行政法院地方訴訟庭也指這個裁罰沒有問題，仍要他繳20萬元罰鍰。

判決指，前年1月間有確診者赴這家餐廳用餐，因有54名未與確診者直接接觸的顧客仍被傳染確診，政府因而擴大匡列接觸者，其中包含這名男子。

男子被要求於前年4月4日至12日期間，在家實施居家個別隔離，取消隔離時間為13日；另他須配合衛生單位於指定日期前往定點進行隔離期滿前核酸檢驗，檢出陰性且隔離期滿才可解除隔離。

然北市警大同分局接獲通報，指男子居隔期間離開居隔地址，經派員查訪，確認他確實離開居隔地址，經通報台北市政府衛生局，他被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法，挨罰20萬元。

但男子提告抗罰主張否認與確診者接觸，且該餐廳屬為半開放空間，空氣充分流通，是衛生局沒有做疫調，單以足跡及時間與確診者重疊，就判定他有較高染疫風險，直接匡列他是密切接觸者。

再者，通知他隔離的訊息是以簡訊方式傳送，但該簡訊的文字密密麻麻，不適合用手機閱讀；另他收到裁處書通知、要確認是否有罰鍰時，內容竟已無法看見，導致他在不知道罰鍰規定的情況下，被裁罰20萬元。

承審法官根據該餐廳的照片，指餐廳沒有對外窗而屬於密閉的通風不良空間，且男子雖未與確診者同桌用餐，然消費者用餐時勢必脫下口罩，代表更有染疫風險，故衛生局根據衛福部的疫調而匡列他為接觸者，並未違法。

況且，男子曾自承衛生局在寄發隔離通知書前，有先電話通知他居家隔離，他也於電話中表明居隔地點；法官因而認定他對於居隔義務知之甚詳，不能空言對居隔內容不知悉，同時考量衛生局對他裁罰20萬元沒有問題，決定判他敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
侯友宜批防疫看顏色非事實 羅一鈞揭採用新北建議內容
2024/01/02 17:07

侯友宜批防疫看顏色非事實 羅一鈞揭採用新北建議內容
實施1016天居隔退場 累計560萬人次閉關
2022/11/07 05:30

實施1016天居隔退場 累計560萬人次閉關
男子返台找不到居隔處所還被罰10萬 法官撤罰
2022/10/01 10:49

男子返台找不到居隔處所還被罰10萬 法官撤罰
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播