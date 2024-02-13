與確診者同餐廳用餐卻拒居隔 抗罰20萬結果曝

一名男子因與確診者在同空間用餐而被要求居隔，他擅自離家而挨罰，經北高行審理指這個裁罰沒有問題，決定判他敗訴，即他仍要繳20萬元罰鍰。（資料照）

2024/02/13 12:36

〔記者溫于德／台北報導〕一名男子前年疫情期間到桃園某家餐廳用餐，當下他雖未與確診者直接接觸，然正值政府防止傳播鏈擴散期間，仍要求他居家隔離；但他被警方查到擅自離家而被開罰，台北高等行政法院地方訴訟庭也指這個裁罰沒有問題，仍要他繳20萬元罰鍰。

判決指，前年1月間有確診者赴這家餐廳用餐，因有54名未與確診者直接接觸的顧客仍被傳染確診，政府因而擴大匡列接觸者，其中包含這名男子。

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男子被要求於前年4月4日至12日期間，在家實施居家個別隔離，取消隔離時間為13日；另他須配合衛生單位於指定日期前往定點進行隔離期滿前核酸檢驗，檢出陰性且隔離期滿才可解除隔離。

然北市警大同分局接獲通報，指男子居隔期間離開居隔地址，經派員查訪，確認他確實離開居隔地址，經通報台北市政府衛生局，他被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法，挨罰20萬元。

但男子提告抗罰主張否認與確診者接觸，且該餐廳屬為半開放空間，空氣充分流通，是衛生局沒有做疫調，單以足跡及時間與確診者重疊，就判定他有較高染疫風險，直接匡列他是密切接觸者。

再者，通知他隔離的訊息是以簡訊方式傳送，但該簡訊的文字密密麻麻，不適合用手機閱讀；另他收到裁處書通知、要確認是否有罰鍰時，內容竟已無法看見，導致他在不知道罰鍰規定的情況下，被裁罰20萬元。

承審法官根據該餐廳的照片，指餐廳沒有對外窗而屬於密閉的通風不良空間，且男子雖未與確診者同桌用餐，然消費者用餐時勢必脫下口罩，代表更有染疫風險，故衛生局根據衛福部的疫調而匡列他為接觸者，並未違法。

況且，男子曾自承衛生局在寄發隔離通知書前，有先電話通知他居家隔離，他也於電話中表明居隔地點；法官因而認定他對於居隔義務知之甚詳，不能空言對居隔內容不知悉，同時考量衛生局對他裁罰20萬元沒有問題，決定判他敗訴。

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