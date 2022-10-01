男子返台找不到居隔處所還被罰10萬 法官撤罰

邱男返台找不到居隔處所滯留機場3天，高市政府還罰他10萬，被法官認定用法有誤撤銷裁罰。示意圖。（資料照）

2022/10/01 10:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓男子返台沒錢住防疫旅館，他要求政府先安排他去集中檢疫所隔離，但他指各單位互踢皮球，他滯留桃園機場3天，四處求援，最後母親匯給他3萬元，讓他順利入住防疫旅館。但邱男剛到防疫旅館1小時，就被高市衛生局以違反防疫規定強制送往汐止集中檢疫所，並開罰10萬元，邱男不服提行政訴訟，法官認為相關單位並未全力協調幫助邱男檢疫就逕行開罰，於法有誤，判決撤除罰單。

判決指出，住在中國湖北已12年的邱姓男子，2020年7月15日從澳門搭機返台，他剛從桃園機場下飛機，就被疾管署人員攔住，要求填寫他居家檢疫通知書，但邱男因身上的錢不夠，無法入住防疫旅館，老家的哥哥也早就把他除戶，更不願讓他回家隔離，他要求前往集中檢疫所進行14天居家隔離，但防疫人員認為他資格不符，要求他自己想辦法解決。

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邱男被迫滯留桃園機場3天，四處打電話求援，但始終得不到政府部門協助，最後在老家里幹事的協助下找到老母親，老母親匯了3萬元給他，邱男才有錢去住防疫旅館；沒想到邱男才剛入住防疫旅館1小時，就被防疫人員依他違反防疫規定，強制送往汐止集中檢疫所，高市衛生局更對他開罰10萬元。

高市衛生局開罰的理由，是邱男在居家檢疫通知書把居隔地址填寫旗山老家，但他卻是在防疫旅館進行居隔，認定他「沒有到指定地點做居家檢疫」已違返防疫相關規定；但邱男不服，認為他入境時已把自己的難處告知防疫人員，但卻始終得不到政府協助，他認為錯不在己，提告請求撤銷這張罰單。

高雄地院審理時，法官傳喚里幹事出庭，里幹事說，邱男連續3天，每天至少撥打10通電話跟他連絡，才順利替他找到母親協助入住防疫旅館；他事後得知邱男被強制送往汐止集中檢疫所時，還曾告知高市衛生局人員，說這樣不太好，人家可能會有意見。

高市衛生局疾病管理處承辦人則說，她是接到疾管署高屏管制中心的人通知這件案子，但邱男因戶籍已不在旗山，無法替他申請補助款，而且邱男明明填寫要回戶籍地進行居隔，卻入住防疫旅館，已違反相關法令規定，原本可以加倍開罰，但考量他的情況，已降低他的罰款金額，用法沒有違誤。

但法官認為，邱男的情況應屬第四類「經地方政府協調後仍無居家隔離∕居家檢疫處所者」，但高市府和疫管署人員並未全力多方協調幫助邱男檢疫隔離，就用第三類「自流行地區入境，居家檢疫期間未遵守相關規範者」開罰，於法有誤，判決撤銷這張罰單，可上訴。

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