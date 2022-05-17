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    「一日」居隔？民眾收到通知霧煞煞 網憂恐成防疫漏洞

    近期許多確診、密切接觸民眾紛紛收到「一日」居隔單，令人分不清楚隔離日期起迄為何，眾多網友也分享自身經驗表示全台各地都有相同情況，令網友憂心會因此衝去衛生所詢問，反而造成群聚感染風險。（讀者提供）

    近期許多確診、密切接觸民眾紛紛收到「一日」居隔單，令人分不清楚隔離日期起迄為何，眾多網友也分享自身經驗表示全台各地都有相同情況，令網友憂心會因此衝去衛生所詢問，反而造成群聚感染風險。（讀者提供）

    2022/05/17 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕近期本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，許多確診、密切接觸民眾紛紛收到「一日」居隔單，令人分不清楚隔離日期起迄為何，眾多網友也分享自身經驗表示全台各地都有相同情況，令網友憂心會因此衝去衛生所詢問，反而造成群聚感染風險。

    據貼文內容，公民記者林雨蒼今（17）日在臉書上分享，近期有很多新北市汐止居民收到錯誤的居隔單，隔離開始與結束都在同一天，他憂心表示，恐有許多民眾將衝去衛生所詢問和修改，把衛生所塞爆，反而造成群聚感染風險。

    也有網友留言表示，朋友在桃園也曾有同樣經驗，而據本報讀者提供資料顯示，其於5/7也曾收到新北市板橋區公所所發的錯誤隔離通知書，PCR確診後才收到正確的補件簡訊。

    新北市新莊區公所今（17）日稍早也在臉書上解釋，居隔通知書是依照民眾自主填報簡訊內容「自動發放」，此類「隔離起迄同一天」案例的成因是系統將自主填報日視為隔離第一日，與確診者所填的最後接觸日有落差，才造成「起迄同日」的錯誤。

    新莊區公所指出，向疾管署反映後，疾管署稱正在研議將居隔起日改成「確診者告知日」（依確診者填寫日期開立），但仍要先參考法務部意見，相關公文仍在簽辦中。

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