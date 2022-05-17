海軍官校確診300例？家長控未遠距教學推責任 軍方回應了

海軍官校再度被指控，投訴者怒：寧可戰死沙場，也不要染疫而亡。（記者洪定宏攝）

2022/05/17 23:23

首次上稿 18:54

更新時間 23:23

〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍官校日前被投訴防疫4大亂象，雖然海軍司令部及校方否認，但今天再度被指控，校內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者越來越多，據傳確診者已將近300例，家長早在4月份就集體建議校方儘速讓學生返家，改採遠距教學，但校方回說必須國防部核准，至今已經1個月，仍無消息。

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海軍司令部今天（17日）查證後表示，海軍官校遵守中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府相關防疫規定辦理，對「確診」、「密切接觸」及「健康良好」學生，區分「居家隔離」（獲家屬同意）、「在校隔離」及「在校健康良好者」3部分，均自5月2日起，室內課程即改以遠距教學實施，在校健康良好學生室外課程仍依教學計畫執行。

海軍官校強調，將持續落實各項防疫作為，並保持與學生、家屬溝通，叮嚀學生做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多場所，確維學生健康。

投訴者對海軍官校的應變態度感到失望，以極為憤怒的口吻說：「寧可戰死沙場，也不要染疫而亡！」凸顯對疫情的憂心。

投訴者指出，雖然校方依照規定，針對有症狀者進行快篩陽性後PCR檢測，結果為陽性者，立刻隔離，另也取消集體上課，學生留在宿舍遠距教學，但因為確診者越來越多，據傳確診者已將近300例，學生留在校園被感染機率高，家長早在4月份就集體建議校方儘速讓學生返家，改採遠距教學，但校方回說必須國防部核准，至今仍無消息。

投訴者強調，據傳國防大學已在5月15日通知學生無須收假，空軍官校在16日讓學生返家，空軍航空技術學院則是今天下午讓學生返家，全部改採遠距教學，質疑海軍官校沒有往上呈報，或者校方不敢自行決定，將責任推給國防部？

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