7+3+4…台南媽媽照顧確診女兒要居隔「10天」 衛生局釋疑

台南市衛生局說，依中央防疫指引規定，確診個案的陪同照護者，在確診個案解隔後，需再進行居家隔離3+4天。（台南市政府提供）

2022/05/17 22:43

〔記者王姝琇／台南報導〕中央流行指揮中心因應疫情變化不斷修正防疫措施，居家隔離天數讓民眾霧煞煞。台南有個6歲學童確診，家長陪同隔離，衛生局開立學童居隔單為「7+7」，媽媽卻要「7+3+4」讓她不解，「居隔天數採累加制？『7+7』、『3+4』都要隔！」衛生局回應，確診個案的陪同照護者在確診個案解隔後，確實需再居隔「3+4」，才會收到「7+3+4」的居隔單。

台南李姓民眾提到，為照顧確診6歲小女兒，共同隔離於主臥室，屬同住照顧者，居隔7+7，丈夫與大女兒則屬同住家人，居隔3+4，衛生局核發居隔單寫確診女兒居隔7天，卻認定她同時是同住照顧者，又是同住家人，所以要居隔7+3+4，「即使多次表示一直都是採陰，1922也認為同住照顧者只要隔離7天，但陳情市政府1999信箱，得到的回覆都仍堅持是10天。根本不合理。」

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她指出，打1922電話查詢，得到只需隔離7天的理由是，病毒只有前7天最具感染力，不論是3+4還是7+7，以自己的例子來算，都是從同一天（5月10日）起算，因為她跟確診女兒共同隔離，所以只要隔離最長天數7天即可。今天已到隔離第8天，衛生單位堅持不改居隔單，導致她即使採陰也無法上班！

衛生局回應說，依規定確診個案的陪同照護者，在確診個案解隔後，需再居家隔離3+4，主要是考量陪同者與確診者的最後接觸日，即為確診者解隔日，陪同者雖採陰，但仍可能有潛在染疫風險，依同住家人匡列居隔原則，最後接觸日隔天起算3+4居隔，由衛生單位開立居隔通知單，7+3=10均屬居家隔離身分。

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