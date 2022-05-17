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    首頁　>　生活

    退役將軍夫人拒篩檢闖三總病房 狂咳嗽還飆罵護理師

    網路流傳一段影片，三軍總醫院某加護病房傳有退役將軍夫人硬闖探視，不遵守防疫規定，還飆罵護理師髒話。（擷取自網路影片「來自南丁天使子民的哭訴」）

    網路流傳一段影片，三軍總醫院某加護病房傳有退役將軍夫人硬闖探視，不遵守防疫規定，還飆罵護理師髒話。（擷取自網路影片「來自南丁天使子民的哭訴」）

    2022/05/17 21:12

    首次上稿 18:44
    更新時間 21:12

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴重，雙北等高風險縣市，醫院除例外情形一律禁止探病。近日網路流傳一段影片，一名退役將軍的妻子硬闖加護病房要探親，還拒絕篩檢，甚至咳嗽、飆罵護理人員。三軍總醫院今天（17日）證實，影片內容為真。

    網路流傳「來自南丁天使子民的哭訴」影片，畫面中，2名護理師正在勸說一名婦人探訪時間已過，但婦人不斷對著2名護理師飆罵「為什麼我不能進來」？

    發文和影片者指出，探訪時間已過，唯獨這位退將夫人可以探病，探病過程超過4小時，第一線醫護人員整天帶著N95口罩上班8到9小時，家屬探視當下未做任何快篩及PCR，且還會在抵抗力差的病人面前咳嗽、喝水，「我們長官醫師知情底下不保護我們第一線醫療人員，還被家屬咆哮大罵髒話15分鐘，護理人員只能忍住落淚，現在疫情嚴竣底下護理人員一一確診，每日縮排人力上班，但病人數量並未縮減，現階段誰能體諒我們第一線醫護人員呢」？

    發文者更說，在疫情的嚴峻之下，民眾竟然不體諒護理人員就算了，還要「仗著自己是退將家屬在加護病房內咆哮？當醫院都是自己家」？

    三總院方今天證實，網傳影片主題「來自南丁天使的哭訴」經查證確為醫院病患的家屬，近日因憂心病患病情變化致情緒激動而與護理師有所爭執。

    三總表示，已立即責成公關室及社服室主任與家屬溝通，強調依現行防疫規定全面禁止探病，並由護理部妥適安撫院內護理人員心緒。三總也強調，將嚴格要求家屬確遵中央疫情指揮中心防疫探病規定，後續加強宣導與病患家屬充分溝通，避免類似案件再發生。

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