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首頁　>　社會

過年別做壞事！衰搶匪打劫搶到「空心包」 落網還被抄出毒品

劉嫌沿路將空包包丟往車外。（記者姚岳宏翻攝）

劉嫌沿路將空包包丟往車外。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/12 20:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕39歲劉姓男子今天凌晨行經台北市萬華區隆昌街時，見一年輕女子獨自走在街上，竟從後搶走她的隨身包包，隨即駕車逃逸，劉男在車上發現包包裡沒錢，氣憤之下，將包包隨手丟往車外，警方根據監視器畫面沿路追緝，在大安區芳蘭路邊逮捕劉男，搜出安非他命毒品，詢後依搶奪及毒品罪嫌送辦。

萬華分局西門町派出所今凌晨1時接獲報案，22歲高姓女子走在隆昌街時，遭陌生男子徒步自後搶奪皮包，後駕車逃逸，西門町所立即通報攔截圍捕，根據監視器即時影像，發現歹徒當時正開車行經興隆路一段，警方趕往現場時，歹徒又往大安區芳蘭路一帶移動。

警方在凌晨1時40分許，在芳蘭路成功攔停犯嫌駕駛車輛，在劉嫌身上搜出0.81克的安非他命毒品，但包包卻不見蹤影，原來被害人高女將錢及手機都放在身上，導致被搶當時，包包內並無現金財物，劉嫌見包包內沒錢，開車順手將包包丟往車外，警方後在長興街一帶找到遭丟棄包包。

劉嫌無相關前科素行，也說不出為何在春節期間搶奪及相關動機，警詢後依搶奪及毒品罪嫌將他移送台北地檢署偵辦；警方呼籲，民眾出門在外應謹慎保管自身財物，年節期間警方並將持續加強轄區防竊、防詐等各項勤務，告誡不法之徒切勿心存僥倖。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在北市大安區芳蘭路逮到劉嫌。（記者姚岳宏翻攝）

警方在北市大安區芳蘭路逮到劉嫌。（記者姚岳宏翻攝）

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