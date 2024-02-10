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無良通緝犯除夕夜打劫身障券商15萬彩券 被逮後囂張嗆「專挑軟的」

桃園市劉姓通緝犯除夕到三峽，行搶落單的林婦人搶走15萬元彩卷，三峽警方晚間逮獲他，物歸原主，失主喜極而泣。（記者吳仁捷翻攝）

桃園市劉姓通緝犯除夕到三峽，行搶落單的林婦人搶走15萬元彩卷，三峽警方晚間逮獲他，物歸原主，失主喜極而泣。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/10 12:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕搶奪累犯劉姓男子除夕到三峽搶劫弱勢林婦的一整箱彩券後逃逸，新北市警三峽分局循線追緝，鎖定犯嫌穿著鬼洗牛仔褲，除夕夜追到桃園大溪，逮獲兌換彩卷的劉嫌，起出整疊15餘萬彩券，替身障夫妻追回損失。

警方還追出59歲劉嫌早在2年前，也曾在新北市板橋區搶劫身障彩券商，得手30餘萬彩券、4萬元被逮，但劉男不思悔改，趁9日除夕下午1時許，看準林婦在三峽文化路超商前獨自賣彩券，上前搶走整個彩券箱，林婦大喊搶劫，路人連忙報案。

三峽警分局獲報後，三峽所長謝英山率員警趕抵，掌握瘦弱嫌犯穿黑上衣、鬼洗牛仔褲、頭戴帽T、口罩等特徵，犯案前徘徊超商騎樓，確認只有林婦賣彩券，一把衝上前抱走彩卷箱，林婦因行動不便，追出時搶匪已逃逸。

64歲林婦透露，67歲身障丈夫沈男今年初剛申請到台彩經銷商資格，沈男平日由妻子、兒女陪伴，在三峽騎樓賣彩券，9日中午林婦、女兒幫忙販售，女兒到超商領準備包給父母的壓歲錢，未料落單林婦遭搶匪盯上，趁林婦獨自顧攤時行搶。

三峽警方查出搶匪得手後步行搭計程車到桃園大溪下車，警方一路追到大溪，鎖定劉嫌到彩券行換獎，當警方與業者討論時，未料搶匪折返要再兌獎，被員警一眼認出，上前逮人，搜出他搶得的15萬元彩券，物歸原主。

劉嫌到案後竟囂張供稱自己害怕被抓，所以專挑身障人士行搶，「我就是挑軟柿子（下手）！」

林婦接獲警方告知搶匪落網，失物復得，激動得說不出話來，她說被搶後心情難過，一家人除夕飯都吃不好，未料接獲員警來電搶匪抓到了，不禁喜極而泣，連聲在派出所內頻頻向員警致謝。

至於這名搶匪除了犯下這起搶奪案外，身上更背著搶奪及竊盜二條通緝，三峽員警將他依搶奪罪移送新北地檢署偵辦，也建請檢方向法院聲押。

桃園市劉姓通緝犯除夕到三峽，行搶落單的林婦人搶走15萬元彩卷。（記者吳仁捷翻攝）

桃園市劉姓通緝犯除夕到三峽，行搶落單的林婦人搶走15萬元彩卷。（記者吳仁捷翻攝）

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