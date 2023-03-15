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    想錢想瘋了 ！大年初一搶彩券行36張2千元刮刮樂......只中了46000元

    林男搶走的36張面額2千元刮刮樂彩券。（記者余瑞仁翻攝）

    林男搶走的36張面額2千元刮刮樂彩券。（記者余瑞仁翻攝）

    2023/03/15 15:41

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名林姓男子缺錢花用，今年1月22日農曆大年初一當天跑到中壢區一家彩券行，先佯裝要挑面額2000元的刮刮樂彩券，卻趁店員不住意將價值7萬2千元的2本彩券搶走逃逸，結果只中了4萬6千元獎金並向其他彩券行換取現金，被警方循線逮捕時花到只剩2600元。

    檢警調查，林男在大年初一搶彩券行，下手目標是過年期間才有的2千元刮刮樂彩券，他進入店家向店員稱說要挑全數單號的刮刮樂，店員取來2本共36張刮刮樂讓他挑選時，林男趁店員不及防備之際，從對方手中搶走刮刮樂奪門而出，跳上事先偷得的機車逃逸。

    林男得手後，找地方將搶來的彩券一張張刮開，結果中獎總額4萬6千元，他前往其他彩券行換得現款，隨後搭火車逃往宜蘭、花蓮等地藏匿，同月25日日大年初四被警方循線查獲到案，獎金已被他花到只剩2600百元。

    桃園地檢署檢察官偵訊時，林男坦承先抽機車再搶彩券，且認為自己不法所得為刮到的4萬6千元，檢方認為他行搶的刮刮樂價值7萬2千元，認定不法所得為7萬2千元，偵結依竊盜、搶奪罪嫌將林男起訴，並追徵不法所得。

    桃園市林姓男子農曆大年初一行搶中壢區某彩券行2本2千元面額的刮刮樂，全數刮中4萬6千元兌換跑路，落網時花到只剩2600元。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市林姓男子農曆大年初一行搶中壢區某彩券行2本2千元面額的刮刮樂，全數刮中4萬6千元兌換跑路，落網時花到只剩2600元。（記者余瑞仁翻攝）

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