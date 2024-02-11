交往數日就要少女傳裸照還恐嚇公開 男子這下慘了

男子小宇要求交往僅數日的國中女友自拍裸照，被分手後竟恐嚇公開；士院考量他在檢方偵查時又與另名少女性交等情，決定依法對他判刑1年4月，另有6月徒刑得易科罰金。圖為示意圖，與本新聞事件無關。（示意圖）

2024/02/11 12:51

〔記者溫于德／台北報導〕男子小宇與就讀國中的女友交往僅短短數日，竟要求傳送裸照共28張，後來他被提分手，還恐嚇將公開裸照，或要求上床後才會刪除照片。士林地院考量小宇又在檢察官偵查時，與另名少女性交等情，決定依製造少年性影像罪對他判刑1年4月，再依恐嚇罪對他判得易科罰金之刑6月。

小宇是在前年5月間上IG認識這名少女並交往，而他明知少女為國中生，仍要求對方自拍裸照共28張再傳給他；少女事後因故提出分手，心有不甘的小宇竟傳訊息恫嚇要將裸照公開在IG限時動態上供人觀賞，或要求少女發生性行為後才會刪除裸照。

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士院審結指小宇明知少女僅是國中生，且兩人相識時間不過短短數日，難認有深厚感情基礎，他竟為滿足私慾，要求少女拍裸照並傳給他。

士院進一步提到，小宇後來再以散播裸照為由恫嚇，導致少女蒙受巨大心理壓力，何況他在檢察官偵查本案時，與另名少女發生性行為。

士院也認為，小宇雖坦承犯行並達成和解，至今卻未給付任何賠償金給少女，決定依製造少年性影像罪對他判刑1年4月，再依恐嚇罪對他判刑6月、得易科罰金18萬元；全案仍可上訴。

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