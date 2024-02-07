把風讓受刑人廁所「嘿咻」 調查局組長延長限制出境

前調查局組長陳麒元涉嫌貪瀆案，被橋頭地院裁定延長出海、出境8個月。（讀者提供）

2024/02/07 21:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕調查局前澎湖縣調查組長陳麒元涉嫌讓受刑人和家屬在公家單位廁所「嘿咻」，自己則在外幫忙照顧對方小孩兼把風，被檢方依貪瀆罪起訴並限制出境，他則要求解除限制被駁回，橋頭地院並裁定延長限制出境、出海8月。

據了解，2019年至2021年期間，陳麒元（在押）任職嘉義縣調站，涉嫌收受台北監獄陳姓等受刑人家屬手機，並利用借提訊問的機會，安排雙方見面，甚至讓受刑人在桃園市調處和南機站等處與妻子及小三發生性關係，他則在旁幫忙照顧對方小孩並把風，行徑有夠離譜。

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去年6月間，陳員被橋頭地檢署依違反貪污治罪條例罪嫌提起公訴，移送院方審理是否續押，法官認定沒有羈押必要，裁定40萬元交保候傳，但限制出境、出海及接觸證人。

由於限境期限屆，陳員具狀指出，已遭法務部調查局停職，且有親屬情感羈絆不致逃亡，地院開庭均準時應訊，要求解除限制。

承辦法官調查，陳員涉案情節重大，嚴重破壞司法信譽，又長期擔任調查官，熟稔刑事司法程序之運作，亦較一般人更能洞悉相關強制處分程序可能的漏洞及逃亡之管道，加上其涉及期約賄賂，曾有湮滅證物等行為，和任職期間建立人脈，有可能透過管道逃亡國外以規避審判，因此裁定延長限制出境、出海8月，可抗告。

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