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小三和人夫偷情稱「不試車怎知合不合適」 判賠人妻30萬

莊女與男同事有染，被人妻求償百萬元，橋頭地院判決她賠償精神撫慰金30萬。（記者鮑建信攝）

莊女與男同事有染，被人妻求償百萬元，橋頭地院判決她賠償精神撫慰金30萬。（記者鮑建信攝）

2024/02/05 21:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕許姓婦人臉書發現其夫和莊姓女同事親密照和性暗示「不試車怎知道合不合適」等鹹濕對話，還以「老公」、「老婆」互祝情人節快樂，憤而提告求償百萬元，橋頭地院判決小三應賠償30萬元精神撫慰金。

許婦指出，2023年2月15日，看到其夫臉書對話有訂購花束及訂房之紀錄，起初不以為意，但在隔月15日赫見他與莊姓女同事的對話紀錄及親密合照，內容除互道思念外，甚至出現「但照顧你我應該還可以」、「愛我就好」、「不試車怎知道合不合適」及「交往前試車就是想騙砲？...」為標題的網址連結。

2人並以「老公」、「老婆」互祝情人節快樂，已逾越一般男女交往關係，甚至在摩鐵嘿咻，因而要求莊女賠償100萬元精神撫慰金。

莊女則否認有曖昧關係，並指許婦提出對話截圖和錄音光碟譯文，未經其夫同意，侵犯隱私權，違法取得的證物，應訊沒有證據能力，許婦求償沒有理由。

地院法官開庭調查，莊女等2人談及租車，她性暗示「不試車怎知道合不合適」等語，及後來向許婦道歉等行為，認定確嘿咻等不當行為，並審酌兩造職業和教育程度，認為莊女賠償30萬元比較合理，仍可上訴。

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