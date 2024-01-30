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人妻忍了夫外遇卻為小三婆家抱不平 持性愛照要脅她吐財產

林男與有夫之婦郭女爆婚外情，雙方配偶怕家醜外揚不提告求償，但林妻卻認為郭女受贈婆家財產，竟做出有違婦道之事，因此截錄其夫手機性愛照，要脅她吐出來，違反個人資料保護法判刑。（情境照）

林男與有夫之婦郭女爆婚外情，雙方配偶怕家醜外揚不提告求償，但林妻卻認為郭女受贈婆家財產，竟做出有違婦道之事，因此截錄其夫手機性愛照，要脅她吐出來，違反個人資料保護法判刑。（情境照）

2024/01/30 22:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子與有夫之婦郭女爆婚外情，雙方配偶怕家醜外揚，均不提告求償，但林妻卻認為郭女受贈婆家財產，竟做出有違婦道之事，因此截錄其夫手機性愛照，要脅她吐出來，被高等法院高雄分院依違反個人資料保護法，判處易科刑3月，宣告緩刑2年。

據了解，林男和郭女為同鄉，雙方均有家室，卻因長期相處互有好感，因而萌生不倫戀，還拍性愛照表達愛意，並留做紀念。

2022年6月底，林妻無意間發現其夫手機內2人接吻、郭女身著內衣褲及裸露胸部、下體自拍照等照片29張，頓時勃然大怒，打算提告求償，後經友人居間協調，其夫也有可能被求償，並擔心家醜外揚，雙方配偶決定息事寧人。

事後，林妻為郭女婆家抱不平，認為郭女受贈婆婆和丈夫不動產和車輛，卻不知感恩圖報，還做出有違婦道之事，乃於同年8月30日下午，攜帶性愛照片，約郭女的表妹到前鎮區一家飲料店見面恫稱：要郭女歸還受贈的財產，否則要把所有性愛照交給她娘家人。

郭女不甘受威脅報警處理，全案依涉嫌違反個人資料保護法，移送高雄地檢署偵查起訴後，林妻被高雄地院判處有期徒刑3月，得易科罰金，她不服上訴，高雄高分院考量兩造和解，予以緩刑2年，付保護管束，並接受法治教育2場，仍可上訴。

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