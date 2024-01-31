手機相簿自動備份到平板 女兒直擊爸爸跟小三光溜溜

李男疑似將手機相簿自動備份到平板，讓女兒直擊他出軌證據。示意圖（資料照）

2024/01/31 10:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營長照機構的李姓男子，把舊平板拿給女兒使用，結果女兒打開相簿時，驚見爸爸和不認識的姐姐光溜溜拍照留念，女兒趕緊向媽媽告狀，李妻一眼認出狐狸精是公司裡的張姓女職員，氣得向李男提告求償50萬元，李男辯稱是和前女友的舊照，照片中的女主角不是張女，但法官發現拍照時間是結婚後，因此判李男應賠妻子30萬元。

判決指出，李男和妻子結婚16年，婚後一起經營長照機構，但感情生變，李男漸漸不愛回家，李妻也退出長照機構不再介入經營權；2022年，李男把舊平板拿給女兒使用，結果被女兒發現，平板的相簿裡有多張爸爸跟不認識姐姐光溜溜的合照，也有跟不認識姐姐一起出遊的照片。

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女兒看到照片後拿著平板向母親告狀，李妻一看，馬上認出跟李男出遊的女子是公司裡的張姓女職員，氣得她向李男提告求償50萬元；高雄地院審理時，李男辯稱，照片是李妻盜用他的帳號密碼取得，不能作為證據，且照片中的女子是他大學時期的舊女友，跟張女無關。

法官認為，李男無法提出帳號密碼被盜用的證據，且手機和平板有可能因設定問題自動備份到其他裝置，因此認定照片具有證據能力；經檢視照片，發現照片中和李男出遊的女子和張女外貌相符，雖然性愛照片中的女主角沒有用正臉面對鏡頭，但髮型、臉部輪廓及身形體態與張女相似，雖然李男辯稱是和前女友的舊照，但拍照時間卻是在結婚之後，因此不採信李男說詞，判他應賠妻子30萬元，可上訴。

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