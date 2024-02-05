退休女老師帶女兒到香港迪士尼玩 入境時因為2塊壽司20萬飛了

楊姓退休女老師去年7月間帶就讀國中的小女兒到香港迪士尼遊玩紓壓，怎料，回台入境時，因攜帶含豬肉火腿的壽司2塊，共0.08公斤未申請檢疫，被防疫犬聞到肉味，違反動植物檢疫相關規定，挨罰20萬元。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2024/02/05 17:31

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓退休女老師去年7月間帶就讀國中的小女兒到香港迪士尼遊玩紓壓，怎料，回台入境時，因攜帶含豬肉火腿的壽司2塊，共0.08公斤未申請檢疫，被防疫犬聞到肉味，違反動植物檢疫相關規定，挨罰20萬元，經行政執行署新北分署書記官通知，楊女最後選擇辦理分期繳納這筆罰鍰。

新北分署指出，年近60歲的楊女在去年7月16日自香港搭機入境時，因攜帶2塊含豬肉火腿的壽司，未申請檢疫，被行政院農業委員會動植物防疫檢驗局新竹分局（現改制為農業部動植物防疫檢署桃園分署）裁罰20萬元，並於同年8月間移送新北分署執行。

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書記官先以電話通知楊女自動繳納，楊女則提出申請狀表示業已提起訴願而請求延緩執行，等訴願決定結果再行處理，移送機關則請新北分署依訴願法第93條第1項規定辦理，亦即不同意延緩執行。

新北分署指出，依楊女所提訴願書所載，她就讀國中的小女兒因有恐慌症傾向，為抒解其壓力，遂與丈夫帶著2個女兒到香港迪士尼樂園旅遊3日，7月16日下午5時許，在香港機場候機準備回國，小女兒突喊肚子餓，就在機場某韓式食堂購買2份長條型壽司，其中一份給小女兒裹腹，另一份準備帶回國給大女兒的丈夫享用。

楊女說她是退休老師，相當守法，也知道政府強力防堵非洲豬瘟，因此有端詳壽司成分，只見新鮮海苔及疏菜，就放心了；豈料，入境時仍被防疫犬聞到肉味，才知壽司內含不易察覺的淡紅色小肉片，因此被罰20萬元。

楊女在去年12月間到場向新北分署書記官表示，其訴願業以被駁回，因其小女兒壽司沒吃完，將剩餘壽司交給她，出關時才會被攔下開罰，實在冤枉，既已造成錯誤，只能面對，願辦理分期繳納，每月繳納1萬元；新北分署考量楊女已退休，收入不豐，同意依其所提條件辦理分期繳納。

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