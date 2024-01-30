美國男子翻出46年前「迪士尼通行證」 竟能成功入園！

男子在家中找到46年前發售的迪士尼通行證，沒想到還能使用並順利入園。（擷自TikTok/matthewables）

2024/01/30 20:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子日前在家中發現一張「46年前」發售的迪士尼通行證，由於上方沒有標示有效期限，男子便想嘗試看看還能不能使用，沒想到園方工作人員在通行證蓋上作廢字樣後，竟拿出新的通行證並告訴他可以入園了。男子還表示，當時這張通行證售價8美元（約新台幣250元），而現在一張成人門票為164美元（約新台幣5108元）。

美國男子阿布爾斯（Matthew Ables）在TikTok上分享，自己日前在家中找到一張「46年前」迪士尼樂園發行的通行證，這張通行證在他出生前，就放在家中某處積灰塵，阿布爾斯認為這是「一個古老的家庭紀念品」。他表示，這張通行證並沒有被使用過，也沒有有效期限，但只能在迪士尼樂園的魔法王國（Magic Kingdom）使用。

請繼續往下閱讀...

隨後，阿布爾斯帶著這張通行證到迪士尼樂園的售票處，「我當時很緊張，因為她開始在門票小冊子上蓋上『作廢』字，然後就離開了」，沒想到工作人員竟拿出一張新的通行證，並告知阿布爾斯可以入園。

阿布爾斯補充，46年前這張通行證售價為8美元，約為現今的40美元（約新台幣1245元），但他在園區內看到當天門票票價為164美元，讓他不禁感慨門票價格的飆漲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法