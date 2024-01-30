為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國男子翻出46年前「迪士尼通行證」 竟能成功入園！

男子在家中找到46年前發售的迪士尼通行證，沒想到還能使用並順利入園。（擷自TikTok/matthewables）

男子在家中找到46年前發售的迪士尼通行證，沒想到還能使用並順利入園。（擷自TikTok/matthewables）

2024/01/30 20:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子日前在家中發現一張「46年前」發售的迪士尼通行證，由於上方沒有標示有效期限，男子便想嘗試看看還能不能使用，沒想到園方工作人員在通行證蓋上作廢字樣後，竟拿出新的通行證並告訴他可以入園了。男子還表示，當時這張通行證售價8美元（約新台幣250元），而現在一張成人門票為164美元（約新台幣5108元）。

美國男子阿布爾斯（Matthew Ables）在TikTok上分享，自己日前在家中找到一張「46年前」迪士尼樂園發行的通行證，這張通行證在他出生前，就放在家中某處積灰塵，阿布爾斯認為這是「一個古老的家庭紀念品」。他表示，這張通行證並沒有被使用過，也沒有有效期限，但只能在迪士尼樂園的魔法王國（Magic Kingdom）使用。

隨後，阿布爾斯帶著這張通行證到迪士尼樂園的售票處，「我當時很緊張，因為她開始在門票小冊子上蓋上『作廢』字，然後就離開了」，沒想到工作人員竟拿出一張新的通行證，並告知阿布爾斯可以入園。

阿布爾斯補充，46年前這張通行證售價為8美元，約為現今的40美元（約新台幣1245元），但他在園區內看到當天門票票價為164美元，讓他不禁感慨門票價格的飆漲。

@matthewables I tried getting into Disney World using a 46 year old ticket #disneyworld #disney #themepark #funny #fyp ♬ original sound - Matthew Ables

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「迪士尼最老演員」辭世！格莉妮絲約翰斯享嵩壽100歲
2024/01/06 07:40

「迪士尼最老演員」辭世！格莉妮絲約翰斯享嵩壽100歲
米老鼠竟變殺人魔！版權剛到期片商搶推恐怖片《米奇的捕鼠器》
2024/01/02 10:50

米老鼠竟變殺人魔！版權剛到期片商搶推恐怖片《米奇的捕鼠器》

年前資金輕鬆貸 首選聯邦線上貸款
迪士尼將在10年內砸600億美元 發展主題樂園、郵輪
2023/09/20 11:03

迪士尼將在10年內砸600億美元 發展主題樂園、郵輪
排隊25小時！他花3萬多入場怒批迪士尼是吸錢機器
2023/09/03 16:08

排隊25小時！他花3萬多入場怒批迪士尼是吸錢機器

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
東京迪士尼10月起漲門票 成人票價突破1萬日圓
2023/06/25 11:15

東京迪士尼10月起漲門票 成人票價突破1萬日圓
〈國際現場〉美迪士尼門票漲價18%
2016/03/01 06:00

〈國際現場〉美迪士尼門票漲價18%
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播