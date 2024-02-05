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憲法法庭升格成憲法法院？民眾驚呆、大法官連忙更正

憲法法庭裁定更正111年憲判字第8號判決。（資料照）

憲法法庭裁定更正111年憲判字第8號判決。（資料照）

2024/02/05 14:44

〔記者吳政峰／台北報導〕一位民眾日前上網瀏覽憲法法庭判決書，驚見111年憲判字第8號判決（台母義父爭奪女兒親權案），其中一段竟兩度把憲法法庭「升格」成憲法法院，明顯有誤，立刻透過司法信箱反映，經大法官開會討論，確定是行文誤繕，日前趕緊透過113年憲裁字第4號裁定更正。

台母義父跨國興訟爭奪女兒親權，當時年僅8歲的女童寫信向總統蔡英文陳情，轟動一時，憲法法庭為此做成111年憲判字第8號判決，史上首度廢棄最高法院裁定（最高法院111年度台簡抗字第13號民事裁定），發回更審，使該判決成為具歷史地位的重要憲法教材。

一位民眾日前上網仔細瀏覽憲判8判決，赫見內文第30段兩度把「憲法法庭」升格成「憲法法院」，不符合組織體制，立刻透過司法院的司法信箱反映。

大法官獲悉後，趕緊排入議程討論，發現疑似是書記官或大法官助理行文時誤繕，送交憲法法庭確認文本時又未發現，才導致發生「升格」烏龍，日前另下裁定「憲法法庭111年憲判字第8號判決原本及正本關於理由欄第30段所載『憲法法院』均應更正為『憲法法庭』。」強調內文顯然錯誤，應予更正，經15位大法官全體同意。

此非憲法法庭判決首次出包，之前的111年憲判字第12號判決、111年憲判字第17號判決，也都發生過誤繕情形，均由大法官主動依職權更正；此外，部分程序裁定也曾誤繕，均已更正。

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