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床戰少女影像轉傳3友人觀看 愛炫耀一兵遭判1年10月刑

莊姓男子未經少女網友同意、在旅館拿自己手機拍下與女方性愛時女方的背部與臀部，再分享給3名友人。示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

莊姓男子未經少女網友同意、在旅館拿自己手機拍下與女方性愛時女方的背部與臀部，再分享給3名友人。示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/02/04 18:37

〔記者王俊忠／台南報導〕莊姓男子於2023年5月6日下午（一等兵服役期間），與一名不滿18歲的少女網友到台南一家旅館開房間，他趁與女方做愛時、拿手機偷拍女方背、臀部。之後為了炫耀，莊竟把床戰影像傳給3名友人觀看。台南地院依偷拍與散布少女性影像罪與其當時具有軍人身分，加重合併判莊嫌1年10月徒刑。

判決指出，2023年5月6日下午3點半許，當時還在服志願役一等兵的莊男與少女網友小雅（化名），相約到台南一家旅館開房間，莊男與女方上床「嘿咻」時，他沒有獲得女方同意，在小雅不知情下從女方背後拿iPhone手機拍攝小雅的背部與臀部（沒有拍到小雅臉部）一段影片。

之後，莊男把這段與小雅的性愛床戰影片以通訊軟體傳給王姓、陳姓兩位友人觀看；另外擷取小雅裸露背部與臀部的1張影像，傳給方姓友人觀看。小雅得知自己身體私處被這渣男網友拍下、還傳給他友人看，氣得報警查辦莊男。

台南地院法官根據莊嫌坦認說法與被害少女、3位證人的供述，證明莊嫌偷拍少女網友身體私處、性愛畫面犯行可以認定。法官並痛批莊男為了炫耀自己與少女網友上床，把女方身體私處的影、照片傳給3位友人觀看，行為不該；而那影片還被PO上網路，供不特定多數人得以瀏覽，對少女的性隱私權傷害甚大；莊男雖有意與少女及其家屬和解，但少女與家屬都沒有意願。

法官說，案發時，莊男是現役軍人，依法應加重刑責，依偷拍與散布少女性影像等罪，合併判他1年10月徒刑，可上訴。

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