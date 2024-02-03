沒救護證照沒投保登雪東線被揹下山 將挨罰且負擔搜救費

中市消防局救援人員，連夜將曾姓婦人揹下山。（中市消防局提供）

2024/02/03 11:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今年第二件！曾姓婦人（49歲）等7人的登山團，昨天（2日）攀登台中市和平區雪東線，曾婦疑因高山症狀而身體不適，台中市消防局緊急派遣正在進行高山雪地訓練的救援人員5人，將她揹負下山，消防局初步釐清，這7人雖有申請入山許可，卻沒有初級緊急救護能力與證照、也沒投保，就冒然攀登特殊管制山域，已違反「台中市登山活動管理自治條例」，將處以1萬至5萬元罰鍰，還請求支付搜救費。

這也是今年台中市第二起，違反台中市登山活動管理自治條例的個案，第一起是上月23日，陳姓男子與陳姓女友人攀登「武陵四秀」之一的品田山，因路上積雪掩蓋路徑而迷路，陳男出現失溫症狀，台中市消防局連夜派遣4人冒險上山，24日清晨接觸2人，上午呼叫直升機將兩人吊掛下山脫險，這2人沒有初級緊急救護能力與證照、也沒投保，就冒然攀登特殊管制山域，將處1萬至5萬元，並將索求支付搜救費，此案如加上直升機作業油耗費，再加上罰鍰等，可能要30萬元。

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至於曾姓婦人的個案，中市消防局2日下午4時許，接獲和平區雪東線369山莊求救案，當時有一批消防救難員，正進行高山雪地訓練，由梨山消防分隊隊員李政信等5人馳援，當天深夜9時許接觸曾婦，她有高山症症狀，而且肢體無力，頭暈想吐，血氧濃度下降至88％（正常值應等於或大於95％，低於90％為異常）。

因曾婦狀況危險，救難員決定立刻將她揹下山，於今天（3日）凌晨0時32分抵達至登山口，交由梨山消防分隊救護車，轉送宜蘭羅東醫院治療。

中市消防局第二大隊指出，曾婦等7人，昨天是第三天行程，依據「台中市登山活動管理自治條例」（2016年施行），這7人攀登的「雪東線」（含雪山東峰、雪山主峰），是中市政府公告的「特殊管制山域」與一般管制區域，依上述條例規定，登山隊至少一人，要具初級緊急救護能力及領有「初級救護技術員」證照，且每人都要投保登山綜合保險，但這7人並未投保，也無上述能力與證照，將開出1萬至5萬元罰鍰，並收取搜救費。

中市消防局救援人員於2日晚間，接觸到有高山症狀的曾姓婦人（左）。（中市消防局提供）

中市消防局救援人員將曾姓婦人揹下山，今天（3日）凌晨抵達登山口，轉交救護車送醫。（中市消防局提供）

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