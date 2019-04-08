搜救費由登山隊員均攤？內政部訴願會：3山難249萬免罰

2019-04-08 19:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣消防局針對去年轄區山域發生的3起事故，依「花蓮縣登山活動管理自治條例」，開出3案總額近249萬元的搜救費，卻是登山隊員「平均分攤」！隊員不服提起訴願，內政部訴願委員會上月底撤銷消防局原處分，訴願人不用付高額搜救費！消息一出讓許多山友鬆一口氣。不過，花蓮縣消防局搜救科今天表示，是否上訴仍在研議中。

內政部訴願委員會上月29日撤銷3案處分。撤銷理由認為，依花蓮縣登山自治條例14條規定「本府『得』以書面命『其』支付搜救費用」，「得」做為機關裁量規範，要求團體其餘隊員均攤搜救費用，但裁量基準是什麼，花蓮縣消防局並未說明；再者，「其」應指「被搜救者」，不過從自治條例其他條文中看來，高額搜救費似以「登山活動者強制投保登山綜合保險」及保險的「緊急救援費用保險金額作為搜救費用上限」來分攤風險，並非由團員共同分擔。

訴願委員會也指出，花縣登山自治條例14條規定，搜救費用包括消防局以及相關參與搜救機關（軍方、林務局、國家公園）的費用，但其他機關的法規並無相關收費規定，質疑以地方「自治條例」規範搜救費用的妥當性及合理性，因此認為消防局原處分「顯有率斷」應予撤銷。

花蓮縣消防局自2015年訂出花蓮縣登山活動管理自治條例，去年起陸續對2018年發生的3起山難事故求償搜救費，包括去年2月份的八通關越嶺道土葛駐在所案（團員6人，1人墜谷死亡，搜救費144萬8147元，其餘5人均攤28萬9629元）；八通關越嶺道馬沙布駐在所案（團員7人、1人墜崖死亡，搜救費92萬2578元，其餘6人均攤15萬3763元）；以及4月的馬博拉斯橫斷（團員10人，1人高山症送醫，搜救費11萬8239元，10人均攤1萬1823元）。

其中，2月的2件山難的「被搜救者」均死亡，4月馬博山難的被搜救者存活，3件山難事故除了被搜救者之外，其餘團員包括馬沙布案的6人、土葛案5人及馬博案的9人，全部團員都是自行徒步下山，並未搭搜救直升機。

只是花蓮縣消防局針對登山隊員請求搜救費，如被搜救者已死亡，不會被要求均攤，這讓不少山友紛紛批評，沒搭到直升機的隊員被要求均攤搜救費實在很不合理，「以後爬山是不是要先準備個百萬才能爬」？更擔心可能發生寒蟬效應「出了意外也不敢求救」！

3案的同團隊員都不服，分別向內政部提起15個訴願案，內政部訴願委員會上月29日做出訴願決定，針對花蓮縣消防局原處分，訴願人的部份全數撤銷，免付搜救費。

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