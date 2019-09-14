空勤收費制奏效？ 今年1到7月山難搜救減3成

2019-09-14 11:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕負責執行山區、海域救援任務的內政部空勤總隊，過去不時傳出遭貪圖方便的民眾濫用，徒耗社會資源。不過，此情形在去年花蓮開出全國首張搜救費用請求單後明顯有所改善，據內政部統計，今年1到7月空勤總隊執行的山難搜救共44架次，比去年同期減少逾3成，全年數據也可望創下近年新低。

根據內政部統計，今年1到7月空勤總隊共執行空中救難任務229架次，比去年同期減少23架次，差距近1成，但其中數量最多的海上救難任務共出勤184架次，其實僅比去年同期減少1架次，總數減少主要受益於山難搜救任務的大幅降低。

內政部資料顯示，今年1到7月，空勤總隊共執行山難搜救任務44架次，比去年同期67架次減少34.33%，且若以此數據推算，今年全年的山難搜救數據，將創下2013年以來最低紀錄，極可能連2017年出勤215架次的一半都不到。

內政部官員分析，此數據可能與近年各縣市實施「登山活動管理自治條例」，要求民眾登山遇難須承擔部分搜救費用有關。其中，最大的轉捩點應在於去年花蓮縣向登山客開出要價92萬餘元的全國首張直升機搜救費用請求單，此外，去年登山客葉生錦求救後拔營「落跑」，害搜救人員受困的新聞事件，也是一次非常有效的政令宣導。

官員也指出，除了部分把空勤當「小黃」的山友，近年登山風氣盛行，也是整體山難救援案件攀升的主因。根據消防署統計，2007年到2014年間，全國各消防機關平均每年接獲185起山域救援案件，但1965年到2004年這近40年間卻平均僅有9起，落差竟超過20倍。

官員提醒，登山活動具有一定風險，民眾應審慎衡量自身能力並做好萬全準備，以免發生意外，此外目前雖有收費機制避免搜救資源遭濫用，但民眾若真的碰上需要緊急救援的情況，仍應第一時間設法求助，以免錯失救援時機。

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