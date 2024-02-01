誠創老董馬永玲又涉犯證交法 虛偽交易涉財報不實被搜索

誠創科技（去年6月已下市）負責人馬永玲因涉犯證券交易法之財報不實、商業會計法等罪，今再次被檢調搜索及約談。（資料照）

2024/02/01 16:45

〔記者錢利忠／台北報導〕誠創科技（去年6月已下市）負責人馬永玲因涉犯證券交易法之操縱股價罪，去年1月才被台北地檢署起訴，現仍於法院審理中；調查局台北市調查處獲報，馬永玲另涉嫌虛偽交易，衍生財報不實等證交法及商業會計法犯行，今兵分12路搜索、約談馬永玲、誠創副總經理梁宣英等14人，稍晚將移由北檢複訊。

台北市調查處獲報，2017年至2018年間，誠創科技因業績不好，為了營造公司有持續銷貨業績的假象，涉嫌利用過水交易來虛增營收，與中國的面板及IC晶片廠商進行虛偽交易，合計虛增營收3億多元；另外，2017年間，誠創科技另與化妝品公司傳奇美進行虛偽交易，金額約1700多萬元，馬永玲、梁宣英等誠創科技經營階層因此被約談。

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68歲的馬永玲早年拍過電影，取藝名「馬永霖」，曾成立佳林影業、星鴻電影公司，後來重返商場，旗下誠創科技於2008年上市，專營精密陶瓷及深紫外線殺菌等產品，疫情爆發後還設生產線製販口罩。

針對馬永玲所涉操縱股價前案，2016年間，馬永玲為拓展市場及計畫投入製造多晶藍寶石產業，受限於資金需求，藉著辦理現金增資發行新股及發行可轉換公司債等方式募資，但公司帳上資金低於短期借款，且股價長期低迷、交易量不振，為提高現金增資發行價格，涉與作手合謀操縱股價。

自2016年10月至2017年底為止，馬永玲、當時擔任誠創副總經理梁宣英，涉嫌指示稽核主管康書銘，提供9716餘萬元資金，給曾在某證券擔任業務副總的許國樑等人進行炒股；康另依馬、梁指示，趁許等人拉抬股價時，搭配辦理現金增資及發行可轉換公司債的重大消息及時程，大量出脫大華資產、福甸及海灣資產公司所持有的誠創股票，並將賣股資金提供給許等人繼續炒股；總計涉嫌透過3家公司、37個人頭證券帳戶操縱股價，不法套利4億998萬3074元。

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