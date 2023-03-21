涉操縱誠創科技股價套利4億案 這4人全身而退

誠創科技董事長馬永玲（中）涉嫌操縱股價等罪起訴，同案另有4人獲不起訴，高檢署駁回再議後，4人不起訴確定。（資料照）

2023/03/21 11:41

〔記者錢利忠／台北報導〕元大證券前業務副總許國樑涉勾結炒手鄭國良，炒作元大創辦人馬志玲胞弟馬永玲擔任負責人的誠創科技，馬操縱股價期間發行可轉換公司債及辦理現金增資，總計馬等9人涉套利4億多元，均依證券交易法等罪起訴並於一審審理中；同案不起訴被告則有提供資金的正泰旅行社負責人洪清陽、洪的前妻姬紅英、鄭國良兒子鄭朝印及許國樑友人彭仲明等4人，高檢署駁回再議後，4人不起訴確定。

67歲的馬永玲早年拍過電影，取藝名「馬永霖」，曾成立佳林影業、星鴻電影公司，後來重返商場，旗下誠創科技於2008年上市，專營精密陶瓷及深紫外線殺菌等產品，疫情爆發後還設生產線製販口罩。

請繼續往下閱讀...

起訴書提及，2016年間，馬為拓展市場及計畫投入製造多晶藍寶石產業，面臨資金需求，藉辦理現金增資發行新股及發行可轉換公司債等方式募資，但公司帳上資金低於短期借款，且股價長期低迷、交易量不振，為提高現金增資發行價格，涉與作手合謀操縱股價。

自2016年10月至2017年底為止，馬永玲、誠創副總經理梁宣英涉指示稽核主管康書銘，提供9716餘萬元資金，給許國樑等人炒股；康另依馬、梁指示，趁許等人拉抬股價時，搭配辦理現金增資及發行可轉換公司債的重大消息及時程，大量出脫大華資產、福甸及海灣資產公司所持有的誠創股票，並將賣股資金提供給許等人繼續炒股。

檢方查出，9人操縱股價可分成3階段，分別是2016年10月1日至2017年2月28日的拉抬初期、2017年3月1日至9月15日維持高點期間，以及同年9月16日至12月31日，維持股價於高檔至完成現金增資及可轉換公司債的閉鎖期過後，透過3家公司、37個人頭帳戶操縱股價，不法套利4億998萬3074元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法