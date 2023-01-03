涉結合作手操縱誠創股價 馬永玲等9人套利4億餘元起訴

誠創科技董事長馬永玲（中）今天被台北地檢署依違反證券交易法之操縱股價等罪起訴。（資料照）

2023/01/03 11:40

〔記者錢利忠／台北報導〕元大證券前業務副總許國樑涉嫌勾結股市炒手鄭國良，炒作元大創辦人馬志玲胞弟馬永玲擔任負責人的誠創科技，馬則藉操縱誠創股價的同時，發行可轉換公司債及辦理現金增資，總計馬永玲等9人涉嫌從中套利4億998萬3074元，馬1人即套利3億9997萬餘元；台北地檢署今依違反證券交易法等罪起訴馬永玲、許國樑、鄭國良等9人，4億餘元不法所得建請法院宣告沒收。

67歲的馬永玲早年拍過電影，藝名為「馬永霖」，曾成立佳林影業、星鴻電影公司；不過，他不習慣演藝圈的生態，不久即重返商場；馬永玲旗下的誠創科技於2008年上市，專營精密陶瓷及深紫外線殺菌等產品，武漢肺炎疫情爆發後，曾設立生產線製販口罩。

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起訴書提及，2016年間，馬永玲為開發新產品及拓展市場，並計畫投入製造多晶藍寶石產業，因而有購買設備、成品及材料等資金需求，遂藉著辦理現金增資發行新股，以及發行可轉換公司債等方式募集資金，但公司帳上資金低於短期借款，且股價長期低迷、交易量不振，為有利於快速募得資金，以提高現金增資發行價格，涉嫌與股市作手合謀，利用相對成交等手法操縱股價。

自2016年10月至2017年12月底為止，馬永玲、誠創副總經理梁宣英涉嫌指示誠創稽核主管康書銘，提供9716萬6136元資金，給許國樑等人作為操縱股價的資金，康再依馬、梁2人的指示，趁許國樑等人將誠創股價拉抬上漲時，搭配辦理誠創現金增資及發行可轉換公司債的重大消息及時程，大量出脫大華資產、福甸及海灣資產公司所持有的誠創股票，並將賣股資金提供給許國樑等人，繼續操縱炒股。

檢方查出，馬永玲等9人操縱股價可分為3個階段，分別是2016年10月1日至2017年2月28日的股價拉抬初期、2017年3月1日至9月15日股價維持高點期間，以及2017年9月16日至12月31日，維持股價於高檔至完成辦理現金增資及可轉換公司債到閉鎖期過後；9人透過3家公司、22名人頭旗下的37個證券帳戶，相互配合對作交易，以拉抬、維持及操縱誠創股價，反覆坑殺市場投資人，總計不法套利4億998萬3074元。

同案被告另有正泰旅行社負責人洪清陽、洪的前妻姬紅英、鄭國良兒子鄭朝印，以及許國樑的友人彭仲明等4人，均因罪證不足，今天則分別獲不起訴處分。

股市炒手鄭國良。（資料照）

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