彰縣警長上任15天抓12車手 最年輕僅17歲

彰化縣刑警大隊日前查獲詐騙集團，當場逮捕20歲取款車手，並於附近查獲17歲與29歲負責監控的共犯，起出大批贓款。 （警方提供）

2024/01/31 09:13

〔記者湯世名／彰化報導〕滿街車手？彰化縣警局長陳明君上任僅15天，彰化警方就查獲12名詐騙車手，查扣不法所得521萬餘元，其中1名詐欺嫌犯年僅17歲，有基層認為，當車手免成本、獲利豐富，被逮又刑度輕微，吸引年輕人前仆後繼加入詐騙集團，難怪詐團有年輕化趨勢。

日前一名陳姓男子到彰化縣警察局刑警大隊報案，稱在網路投資股票當沖，由代操助理抽簽申購「欣新網」股票，已陸續面交投資360萬元，但因中簽後投入的金額不足且帳戶遭到凍結，需再投入300萬元，才能解鎖帳戶提領功能，他認為不合常理恍然大悟，才趕忙報警協助。

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警方發現這是詐騙集團慣用的股票當沖詐欺手法，隨後立即組成專案小組，利用雙方約定於1月22日再次面交120萬元時，當場逮捕20歲取款車手，並於附近查獲17歲與29歲負責監控的共犯，當場查扣作案用手機、印章及偽造的公司識別證和收據等證物，訊後依詐欺罪嫌移送彰化地檢署，並持續溯源偵辦。

刑警大隊指出，自彰化縣警局長陳明君到任迄今僅15天，他們就查獲面交車手、收簿手案件共10件12人，查扣不法所得521萬餘元，另有妨害自由（拘禁人頭帳戶被害人）詐欺1件3人，還有攔阻詐騙匯款40件、攔阻金額1894萬餘元，打詐、阻詐不遺於力。

刑警大隊分析，警方與金融機構合作默契良好，攔阻詐騙匯款成功率將近7成，民眾臨櫃匯款時，行員都會關心用途、辨別有無遭詐，詐騙集團遂改慫恿民眾「面交」投資款項，誆稱由專人「面交」儲值、取款，服務便利、手續費優惠等，這些都是提高詐騙成功率的話術。

有員警私下說，詐騙集團車手成員年齡多半僅20多歲，甚至有吸收未成年，車手實際工作不到1小時，就可抽成2％，且近年酬勞已逐步調高到5％，也就是拿被害人100萬元，車手就有5萬元酬勞，也難怪年輕人前仆後繼加入詐騙集團。

彰化縣刑警大隊日前查獲詐騙集團，當場逮捕20歲取款車手，並於附近查獲17歲與29歲負責監控的共犯。 （警方提供）

彰化縣警局防詐宣導。 （警方提供）

彰化縣警局防詐宣導。 （警方提供）

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