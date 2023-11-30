馮光遠嘲諷高虹安「人渣俗辣」不起訴確定

作家馮光遠獲不起訴確定。（資料照）

2023/11/30 09:27

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長高虹安去年選舉時身陷論文抄襲爭議，作家馮光遠轉貼旅美教授陳時奮化名「翁達瑞」所發表指控高虹安涉抄襲的文章，馮留言提及：「她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」等字句，被高控告公然侮辱；台北地檢署認為馮是針對高的論文提出批判，且高確曾於去年涉及論文抄襲事件，馮並非空言謾罵，將馮不起訴；高不服向高檢署聲請再議，高檢署認定北檢偵查完備駁回再議，馮獲不起訴確定。

今年10月，北檢不起訴馮光遠之後，新竹市府代高虹安回應指出，公開侮辱他人「人渣俗辣」，已超越合理評論範疇，且明顯並非單純對事件評論，而是以貶抑人格為目的，很遺憾檢方採信馮光遠的辯詞，認為辱罵他人「人渣俗辣」並非公然侮辱，而是被告自己的用詞習慣，或只是對事件評論。這種見解，顯然悖離淳樸社會對公序良俗的言論認知，社會大眾自有評判、且公道自在人心。

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馮光遠庭訊時否認公然侮辱，他辦稱翁達瑞針對高虹安的論文涉嫌抄襲一事發文，證實高的論文確實涉抄襲，所以他才會說人渣、俗辣是高虹安，意思是高虹安的博士論文涉嫌抄襲，他才用這樣的言詞，並不是單指高虹安。

馮光遠辯稱，「我是先表示大不了就跟她道歉，承認自己是人渣俗辣，這是我自己寫作、生活中習慣的用語，沒有公然侮辱的犯意」。

去年9月20日，馮光遠在臉書上張貼「上月底，我轉了翁達瑞批高虹安涉抄襲的文章，高虹安說若有人轉傳翁文，將蒐證提告，我不信邪，偏轉。早上朋友來電聊高虹安，我本以為是因為她告我了，不料朋友說，不是啦，她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」

高虹安認為馮光遠此則貼文涉嫌損害她的名譽及人格尊嚴，為此控告馮光遠公然侮辱。

不起訴書指出，高虹安於2022年間，確實涉及論文抄襲事件，廣為新聞媒體報導，並經資策會向高虹安提出刑事自訴，現由台北地院依違反著作權法審理中，觀諸馮光遠的文章脈絡，可知馮光遠主要是就高虹安論文爭議事件提出自己的批判，並非無端空言謾罵，難認馮光遠的發言是以侮辱高虹安的人格名譽為目的。

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