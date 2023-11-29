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中國漁船越界持棒拒檢 海巡特勤摸黑強勢登檢帶回

中國漁船非法越界，被追捕過程，還持棒拒檢。（金門海巡隊提供）

中國漁船非法越界，被追捕過程，還持棒拒檢。（金門海巡隊提供）

2023/11/29 19:29

〔記者吳正庭／金門報導〕又見中國漁船非法越界拒捕！1艘無船名中國漁船28日深夜「撈過界」，擅入金門田埔海域時，被海巡署金馬澎分署第9（金門）海巡隊鎖定，中國漁民高速逃逸，持漁網的船尾燈棒揮舞拒捕，海巡弟兄寸土不讓，結合特勤人員惡浪中跳船登檢，一舉將1船5人帶回偵訊，除漁網全數沒收，中國漁民至少面臨30萬元以上的罰款。

金門海巡隊表示，正值漁汛期，金門海域盛產黃魚、鯧魚，遭中國船團覬覦，屢傳越界撈捕；海巡隊為守護金門漁業資源，連日部署多艘巡防艇於重點海域防堵，28日晚間就在金門田埔東0.7浬處，發現1艘中國籍無船名漁船越界撈捕。

金門海巡隊表示，海巡署第12巡防區發現田埔水域內，有中國漁船入侵滯留作業蹤跡，隨即調派線上10083艇及CP-1051艇前往查緝，中國船見雙艇迫近，數度以高速蛇行，並持漁網的船尾燈棒揮舞，拒檢逃逸，海巡隊利用多功能CP艇速度快及靈活性高等特性，頂著9級最大陣風，在7級風浪中，結合特勤人員趁勢跳上中國漁船登檢，以強勢作為，控制五名中國漁民、船隻，並查扣漁網10件（約300公尺），將雜魚30公斤拋入海中。

金門海巡隊表示，經登船實施防疫措施，船艙及個人行李，沒有發現牛、豬肉相關製品，人員沒有發燒情形，並押返料羅港留置調查，全案將於完成調查後，依違反兩岸人民關係條例裁罰，漁民將面臨最低30萬元以上罰款的處分。

海巡署表示，對於中國漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁，維護金門海域資源及金門漁民權益。

中國漁船非法越界，金門海巡、特勤聯手強勢登檢帶回。（金門海巡隊提供）

中國漁船非法越界，金門海巡、特勤聯手強勢登檢帶回。（金門海巡隊提供）

中國漁船非法越界，最被金門海巡、特勤聯手制伏。（金門海巡隊提供）

中國漁船非法越界，最被金門海巡、特勤聯手制伏。（金門海巡隊提供）

中國漁船非法越界，中國漁民被金門海巡、特勤聯手登檢帶回。（金門海巡隊提供）

中國漁船非法越界，中國漁民被金門海巡、特勤聯手登檢帶回。（金門海巡隊提供）

金門海巡、特勤強勢登檢，查察船艙。（金門海巡隊提供）

金門海巡、特勤強勢登檢，查察船艙。（金門海巡隊提供）

中國漁船非法越界捕魚，被金門海巡隊查出後全部海拋。（金門海巡隊提供）

中國漁船非法越界捕魚，被金門海巡隊查出後全部海拋。（金門海巡隊提供）

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